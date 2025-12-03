KADEM'in "Daha Güçlü Yarınlar, Daha Güçlü Kadınlar Projesi" tamamlandı

HATAY - Kadın ve Demokrasi Vakfınca (KADEM) 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından başlatılan "Daha Güçlü Yarınlar, Daha Güçlü Kadınlar Projesi" Hatay'da düzenlenen programla tamamlandı.

KADEM Yönetim Kurulu Başkanı Canan Sarı, İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) Turuncu Salon'da gerçekleştirilen programda, Vakıf olarak depremin ardından sahada aktif yer aldıklarını söyledi.

Bugüne kadar 12 bin 745 kadına hizmet verdiklerini ve 628 atölye çalışması yaptıklarını belirten Sarı, 1498 kadına da psikolojik destek sağladıklarını dile getirdi.

Sarı, 63 kadını da istihdama kazandırdıklarını ifade etti.

"Daha Güçlü Yarınlar, Daha Güçlü Kadınlar Projesi" ile kadınlara mesleki beceri kazandırdıklarını vurgulayan Sarı, şöyle devam etti:

"Depremden etkilenen, sosyal ve ekonomik zorluklarla yüzleşmek zorunda kalan kadınlara 'Yalnız değilsiniz, birlikte başaracağız.' dedik. Bu sadece bir söz olarak kalmadı. Bizim kararlılığımız, kadınların isteği ve paydaşlarımızın desteğiyle bu projemiz hayat buldu. Proje kapsamında, Kahramanmaraş'ta 40, İskenderun'da 24 kadına eğitimler verdik. Yemek ve seramik atölyeleri açtık. Kahramanmaraş'ta 175, İskenderun'da 211 kadının psikolojik dayanıklılığını artırdık. Seminerler düzenledik. 64 kadın e-ticaret, girişimcilik ve gastronomi eğitimlerine katıldı. Yöresel gastronomiye yönelik 5 atölye açtık. Konteyner kentlerde yaşayan 23 kadını da projeye dahil ettik. Bu bizim için çok önemliydi, çünkü şehir merkezinden uzak kalan kadınların sosyal hayata erişimini sağlamak özellikle üzerinde durduğumuz bir konuydu."

Sarı, verilen eğitim ve faaliyetlerle kadınların yeniden umut etmeyi hatırladığını belirtti.

Eğitimlerini tamamlayan kadınlara seslenen Sarı, "Bu proje aynı zamanda bir iyileşme yolculuğuydu. Bugün kapanış programı yapıyoruz ama biz biliyoruz ki aslında sizlerin yolculuğu asıl şimdi başlıyor. Öğrendiğiniz her bilgi, kazandığınız her beceri, belki kuracağınız küçük işletmelerin, yeni girişimlerin ilk adımı olacak. Bu yolda sizlerin yanında olmaya devam edeceğiz. Bizim için bu projenin en kıymetli çıktısı, depremin yaralarını saran, üretmeye başlayan, kendine güvenen, dayanışma içinde güçlenen bu kadın topluluğu, yani sizlersiniz." diye konuştu.

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Turan da eğitimlerle kadınların hem öz güven kazandığını hem de meslek edindiğini söyledi.

İSTE Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erdoğan Kanca, bu proje sayesinde yeni beceriler kazanan kadınlara meslek hayatlarında başarılar diledi.

Program kapsamında İSTE Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü atölyesinde kadınlar tarafından yapılan yöresel lezzetler, KADEM Yönetim Kurulu Başkanı Sarı, şefler Ebru Baybara Demir, Yunus Emre Akkor ile Hatice Özdemir Tülün tarafından değerlendirilerek, ilk 3'e girenlere hediyeler verildi.