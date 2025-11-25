Kadına yönelik şiddete karşı farkındalık yürüyüşü

Osmaniye'de Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla farkındalık yürüyüşü düzenlendi. Osmaniye Valiliği önünden başlayarak Masal Park’ta son eren etkinliğe Vali Erdinç Yılmaz’ın yanı sıra, kamu kurumları il müdürleri ve personelleri, Osmaniye Barosu avukatları, Korkut Ata Üniversitesi akademisyen ve öğrencileri, Yeşilay temsilcileri, kadın alanında hizmet veren sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve siyasi partilerin kadın kolları temsilcileri katıldı. Yürüyüş boyunca katılımcılar ellerindeki şiddet karşıtı dövizler taşıdılar.

Yürüyüş sonunda konuşan Vali Erdinç Yılmaz, duyarlılık göstererek yürüyüşe katılan herkese teşekkür etti. Vali Yılmaz, “Şiddete karşı olduğumuzu belirtmek için geniş bir katılımla hep birlikte yürüdük. Kadına el kalkamaz. Kadına karşı şiddetin ne Türk Milletinin medeniyetinde, tarihinde ne kutsal dinimiz İslam’da ne insanlıkta asla yeri yoktur, olamaz. Şiddete karşı mücadelemizi sıfır toleransla, kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz ve tüm kurumlarımızla birlikte başarıya ulaştıracağız.”dedi. Programın devamında kentteki kadın kooperatiflerinin, evinde üretim yapıp hanesine gelir sağlamaya çalışan, küçük işletmelerini tanıtmak isteyen kadınların ürünlerin tanıtabilmelerini ve satış yapabilmelerini sağlamayı, kendisi ve ailesi için çabalayan kadınlarımızın güçlenmesine katkıda bulunmayı amaçlayan Hanımeli Projesinin tanıtımı yapıldı. Masal Park’ta açılış kurdelesini "hayırlı olsun" dilekleriyle kesen Vali Yılmaz, stantları gezerek bilgi aldı. Vali Yılmaz, el emeği göz nuru ürünleri üreten kadınları tebrik etti.