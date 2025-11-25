İlginizi Çekebilir

KADEM'den "Şiddete Karşı Hep Birlikte" kampanyası
Serik Devlet Hastanesi acil servisinde tatbikat yapıldı
Karmod Fransa'da 5. etap çelik konstrüksiyon ev projesini tamamladı
Mersin'de içme suyu borusunun patlaması nedeniyle sokakları su bastı
Antalyaspor, Göztepe maçının hazırlıklarına başladı
Burdur'da kuzenini av tüfeğiyle öldüren sanık ile eşinin yargılanması sürdü
Gülnar ilçesinde Sarıkeçili Yörükleri'ne mont hediye edildi
Hatay'da afetzede gençlerin proje üretebilmeleri için kurulan "Hatay Kamp'üs" açıldı
Antalya'da denetimli serbestlikten yararlanan hükümlüler Organize Sanayi Bölgesi'nde istihdam edilecek
AK Partili Durmuş Fatih İleri, Hatay'da STK temsilcileriyle buluştu

Kadına yönelik şiddete karşı farkındalık yürüyüşü

Kadına yönelik şiddete karşı farkındalık yürüyüşü

Kadına yönelik şiddete karşı farkındalık yürüyüşü

Osmaniye'de Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla farkındalık yürüyüşü düzenlendi. Osmaniye Valiliği önünden başlayarak Masal Park’ta son eren etkinliğe Vali Erdinç Yılmaz’ın yanı sıra, kamu kurumları il müdürleri ve personelleri, Osmaniye Barosu avukatları, Korkut Ata Üniversitesi akademisyen ve öğrencileri, Yeşilay temsilcileri, kadın alanında hizmet veren sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve siyasi partilerin kadın kolları temsilcileri katıldı. Yürüyüş boyunca katılımcılar ellerindeki şiddet karşıtı dövizler taşıdılar. 
Yürüyüş sonunda konuşan Vali Erdinç Yılmaz, duyarlılık göstererek yürüyüşe katılan herkese teşekkür etti. Vali Yılmaz, “Şiddete karşı olduğumuzu belirtmek için geniş bir katılımla hep birlikte yürüdük. Kadına el kalkamaz. Kadına karşı şiddetin ne Türk Milletinin medeniyetinde, tarihinde ne kutsal dinimiz İslam’da ne insanlıkta asla yeri yoktur, olamaz. Şiddete karşı mücadelemizi sıfır toleransla, kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz ve tüm kurumlarımızla birlikte başarıya ulaştıracağız.”dedi. Programın devamında kentteki kadın kooperatiflerinin, evinde üretim yapıp hanesine gelir sağlamaya çalışan, küçük işletmelerini tanıtmak isteyen kadınların ürünlerin tanıtabilmelerini ve satış yapabilmelerini sağlamayı, kendisi ve ailesi için çabalayan kadınlarımızın güçlenmesine katkıda bulunmayı amaçlayan Hanımeli Projesinin tanıtımı yapıldı. Masal Park’ta açılış kurdelesini "hayırlı olsun" dilekleriyle kesen Vali Yılmaz, stantları gezerek bilgi aldı. Vali Yılmaz, el emeği göz nuru ürünleri üreten kadınları tebrik etti. 



Osmaniye 25.11.2025 15:46:00 0
Anahtar Kelimeler: Kadına yönelik şiddete karşı farkındalık yürüyüşü

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

Türkiye’de Çocuk İşçi Olmak: Sömürü, İhmal ve Korunması Gereken Haklar
Bahri Çolpan

Çarpık Kentleşme Olmasın
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

Ayrışma Değil, Birleşme Vakti!
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Algı Yönetimi ve Olgu Gerçeği
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

Ölünün arkasından teneke çalmak!
Ecz. M.Akif Maskan

Ekranların Işığında Kaybolan Sağlık: Modern Yorgunluğun Sessiz Hikâyesi
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

İhtiyaç, Menfaat ve Siyaset

İlginizi Çekebilir

1

KADEM'den "Şiddete Karşı Hep Birlikte" kampanyası

2

Serik Devlet Hastanesi acil servisinde tatbikat yapıldı

3

Karmod Fransa'da 5. etap çelik konstrüksiyon ev projesini tamamladı

4

Mersin'de içme suyu borusunun patlaması nedeniyle sokakları su bastı

5

Antalyaspor, Göztepe maçının hazırlıklarına başladı

6

Burdur'da kuzenini av tüfeğiyle öldüren sanık ile eşinin yargılanması sürdü

7

Gülnar ilçesinde Sarıkeçili Yörükleri'ne mont hediye edildi

8

Hatay'da afetzede gençlerin proje üretebilmeleri için kurulan "Hatay Kamp'üs" açıldı

9

Antalya'da denetimli serbestlikten yararlanan hükümlüler Organize Sanayi Bölgesi'nde istihdam edilecek

10

AK Partili Durmuş Fatih İleri, Hatay'da STK temsilcileriyle buluştu