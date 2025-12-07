İlginizi Çekebilir

Kadınlar Salon Hokeyi Süper Lig maçları Alanya'da başladı

ANTALYA - Kadınlar Salon Hokeyi Süper Lig maçları, Antalya'nın Alanya ilçesinde başladı.

Atatürk Spor Salonu'ndaki organizasyonda, Gaziantep Polisgücü, Metpack Alanya Yıldızları, Kozlu Spor, Zonguldak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübü, YFO Haydarpaşa, Gaziantep Doruk Spor Kulübü, Muğla Köyceğiz Göl Spor Kulübü, Ege Yıldızları Spor Kulübü yer aldı.

Ligin ilk gün maçlarında Ege Yıldızları Spor Kulübü, Muğla Köyceğiz Göl Spor Kulübünü 10-0, Gaziantep Doruk Spor Kulübü, YFO Haydarpaşa'yı 6-3, Gaziantep Polisgücü, Zonguldak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübü'nü 8-2, Metpack Alanya Yıldızları da Kozlu Spor'u 7-1 mağlup etti.

Günün ikinci maçlarında ise Gaziantep Doruk Spor Kulübü, Ege Yıldızları Spor Kulübü'nü 4-3, Gaziantep Polisgücü, YFO Haydarpaşa'yı 6-3, Metpack Alanya Yıldızları, Muğla Köyceğiz Göl Spor Kulübü'nü 25-1, Zonguldak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübü de Kozlu Spor'u 2-0 yendi.

2025-2026 Kadınlar Salon Hokeyi Süper Ligi 1. Etap maçları, 10 Aralık'a kadar devam edecek.



