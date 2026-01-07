Kahramanmaraş Valisi Ünlüer, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

İlginizi Çekebilir

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, Anadolu Ajansının gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Vali Ünlüer, lifebox, AJet ve Roketsan sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

Ünlüer, "Gazze: Açlık" kategorisinde oylamaya sunulan tüm fotoğrafları oylarken, "Portre" kategorisinde Özkan Bilgin'in "Atlı adalet" ve Şebnem Coşkun'un "Sarmanla sarılan" başlıklı fotoğraflarını tercih etti.

"Haber" kategorisinde Ashraf Amra'nın "İnsanlar ve bombalar", "Spor" kategorisinde Arpad Kurucz'un "Sevgi koridoru" fotoğrafına oy veren Ünlüer, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Harun Özalp'ın "Hareket zamanı", "Günlük Hayat" kategorisinde de Gerald Anderson'un "Her şeye rağmen" karesini tercih etti.

Vali Ünlüer, fotoğrafların birbirinden güzel olduğunu belirterek, seçkide kareleri bulunan AA personelini tebrik etti.

Özellikle "Gazze: Açlık" kategorisindeki fotoğrafların çok dramatik bulduğunu belirten Ünlüer, "Orada yaşanan hadiseyi bütün çıplaklığıyla ortaya koymuş ve tarihe not düşmüş. Gelecek kuşaklara da orada ne yaşandığını belgeleriyle ortaya koymuş fotoğraflardı. Seçim yapmakta çok zorlandığım için tamamını oyladım. Hepsi birbirinden güzel kareler." diye konuştu.

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor. Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 31 Ocak Cumartesi saat 17.00'a kadar devam edecek.




