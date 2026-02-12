İlginizi Çekebilir

Antalya DOB'dan "Anadolu Nefesli Beşlisi-Divan-ı Yunus" konseri
Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 106. yılında fener alayı düzenlendi
5. Altın Lider Ödülleri'nde pazarlama direktörleri ödüllerini aldı
TBMM NATO PA Türk Delegasyonu Başkanı Çavuşoğlu, Osmaniye'de konuştu:
Antalya'da 112 Acil Çağrı Hizmetleri İl Koordinasyon Komisyonu Toplantısı gerçekleştirildi
Avrupa'dan gelen öğrenciler Antalya'da mesleki eğitim alıyor
Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özkan, AA Antalya Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti
Manavgat'ta Koruyucu Aile Programı Bilgilendirme Toplantısı düzenlendi
Burdur'da kamyonetle otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
Türkiye Açık Para Golf Turnuvası, Antalya'da sona erdi

Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 106. yılında fener alayı düzenlendi

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 106. yılında fener alayı düzenlendi

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 106. yılı dolayısıyla fener alayı tertiplendi.

Valilik ve Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde gerçekleştirilen program kapsamında 12 Şubat Parkı'nda toplanan vatandaşlar, sağanak yağış altında ellerinde Türk bayraklarıyla Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'ne kadar yürüdü.

Kuvay-ı Milliye dönemini simgeleyen çete kıyafetleri ve kentin yöresel kıyafeti "Maraş Abası" giyen gençler, programda davul zurna eşliğinde gerçekleştirilen yürüyüşe eşlik etti.

Yürüyüşün ardından 6. Kolordu Bölge Bando Takımı, askeri marşlar ve kahramanlık türküleri seslendirdi.

Sağanak yağışa rağmen yoğun katılımın olduğu konserde, vatandaşlar da bandoya eşlik etti.

Programa, Vali Mükerrem Ünlüer, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, protokol üyeleri ile vatandaşlar katıldı.



Yurt Dünya 12.02.2026 00:00:16 0
Anahtar Kelimeler: kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 106. yılında fener alayı düzenlendi

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

1. Muris Muvazaasında "Görünürdeki İşlem" ve "Gizli İrade"nin Üçüncü Kişilere Etkisi
Bahri Çolpan

Hesap Verilebilirlik Üzerine…
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

İdareciler Günü ve Zamanında Söylenmeyen Sözler
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Rezerv Alan İlanının Artıları Ve  Eksileri
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

“Bahçe gülü, Oğul balı!”
Ecz. M.Akif Maskan

Uyku ve Hormonlar: Gece Dinlenirken Vücut Çalışır

Esef Gök

Kardeşlik Alayları Yeniden Kuruluyor: 9 Şubat’ın Tarihi Kodları
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Diploma Enflasyonu ve Aşırı Nitelik Yanılsaması

İlginizi Çekebilir

1

Antalya DOB'dan "Anadolu Nefesli Beşlisi-Divan-ı Yunus" konseri

2

Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 106. yılında fener alayı düzenlendi

3

5. Altın Lider Ödülleri'nde pazarlama direktörleri ödüllerini aldı

4

TBMM NATO PA Türk Delegasyonu Başkanı Çavuşoğlu, Osmaniye'de konuştu:

5

Antalya'da 112 Acil Çağrı Hizmetleri İl Koordinasyon Komisyonu Toplantısı gerçekleştirildi

6

Avrupa'dan gelen öğrenciler Antalya'da mesleki eğitim alıyor

7

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özkan, AA Antalya Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti

8

Manavgat'ta Koruyucu Aile Programı Bilgilendirme Toplantısı düzenlendi

9

Burdur'da kamyonetle otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

10

Türkiye Açık Para Golf Turnuvası, Antalya'da sona erdi