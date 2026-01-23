İlginizi Çekebilir

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Yenigün, Adana'da konuştu:
Hatay'da dereye düşen otomobildeki 5 kişi yaralandı
Hatay'da lastik deposunda çıkan yangın kontrol altına alındı
Silifke ilçesinde öğrenciler için buz pateni pisti kuruldu
Mersin'in Akdeniz ilçesinde ev temizliği ve kuaför hizmetleri sürüyor
Antalya'da dalgıçlar su altında kitap okudu
Kahramanmaraş'ta 10 ilden AFAD ekiplerinin katılımıyla çığ tatbikatı yapıldı
MEÜ İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Çobaner AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı
DS Automobiles ve Taylor Barnard işbirliğinden özel konsept otomobil
Kahramanmaraş'ta bir aile, kar nedeniyle yollar kapanınca misafirliğe iş makinesiyle gitti

Kahramanmaraş'ta 10 ilden AFAD ekiplerinin katılımıyla çığ tatbikatı yapıldı

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta 10 ilden AFAD ekiplerinin katılımıyla çığ tatbikatı yapıldı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta, 10 ilden AFAD ekiplerinin katılımıyla çığda arama kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi.

Kahramanmaraş İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ev sahipliğinde Yedikuyular Kayak Merkezi'nde düzenlenen tatbikatta, kış koşullarında meydana gelebilecek çığ ve farklı olaylarla ilgili senaryolar gerçekleştirildi.

Tatbikatta, Kahramanmaraş, Gaziantep, Malatya, Adıyaman, Elazığ, Sivas, Şanlıurfa, Hatay, Osmaniye ve Diyarbakır'dan 40 arama kurtarma ekibi görev aldı.

İl Afet ve Acil Durum Müdür Yardımcısı Erkan Kan, alınan eğitimlerin ardından, dağda ve çığda mahsur kalan dağcıların güvenli şekilde tahliye edilmesine yönelik senaryoları uygulamalı gerçekleştirdiklerini söyledi.

AFAD Başkanlığı tarafından arama kurtarma personeline yönelik kış şartlarında arama kurtarma ve çığda müdahale eğitimleri başlatıldığını belirten Kan, şöyle konuştu:

"6 hafta süren eğitim programlarında, kış kampçılığı, kamp kurulumu, çığda arama kurtarma ve barınma yöntemlerini uygulamalı olarak gerçekleştiriyoruz. Son dönemde yaşanan yoğun kar yağışları dikkate alınarak, afetlerin etkisini en aza indirmek amacıyla eğitimlerimizi aralıksız sürüyoruz. Bu kapsamda ilimizde Kahramanmaraş AFAD ekiplerimiz ve çevre bölgelere yakın 9 ilden gelen toplam 183 arama kurtarma personeline eğitim verilecek."




Yurt Dünya 23.01.2026 19:47:15 0
Anahtar Kelimeler: kahramanmaraş'ta 10 ilden afad ekiplerinin katılımıyla çığ tatbikatı yapıldı

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

HAGB, yani hükmün açıklanmasının geriye bırakılması kararı nedir?

Bahri Çolpan

TOKİ Müteahhitlerinin Dokunulmazlığı mı Var?
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

İdareciler Günü ve Zamanında Söylenmeyen Sözler
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Rezerv Alan İlanının Artıları Ve  Eksileri
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

“Sebepsiz Sebep?”
Ecz. M.Akif Maskan

Uyku ve Hormonlar: Gece Dinlenirken Vücut Çalışır

Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Tenekeler Diyarı

İlginizi Çekebilir

1

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Yenigün, Adana'da konuştu:

2

Hatay'da dereye düşen otomobildeki 5 kişi yaralandı

3

Hatay'da lastik deposunda çıkan yangın kontrol altına alındı

4

Silifke ilçesinde öğrenciler için buz pateni pisti kuruldu

5

Mersin'in Akdeniz ilçesinde ev temizliği ve kuaför hizmetleri sürüyor

6

Antalya'da dalgıçlar su altında kitap okudu

7

Kahramanmaraş'ta 10 ilden AFAD ekiplerinin katılımıyla çığ tatbikatı yapıldı

8

MEÜ İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Çobaner AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

9

DS Automobiles ve Taylor Barnard işbirliğinden özel konsept otomobil

10

Kahramanmaraş'ta bir aile, kar nedeniyle yollar kapanınca misafirliğe iş makinesiyle gitti