Kahramanmaraş'ta 17 öğrenci "kaynağı belirsiz kokudan" etkilendi

Kahramanmaraş'ta 17 öğrenci "kaynağı belirsiz kokudan" etkilendi

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesindeki bir ortaokulda kaynağı henüz belirlenemeyen kokudan etkilenen 17 öğrenci hastaneye kaldırıldı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde okulları yıkılan ve bu nedenle Gazipaşa Atatürk İlkokulu'nda eğitim gören Kahramanmaraş Ortaokulu öğrencilerinin bir kısmı, kaynağı henüz belirlenemeyen koku nedeniyle rahatsızlandı.

Okul yönetimi, öğrencileri binadan tahliye ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ile özel donanımlı itfaiye, AFAD ve doğal gaz dağıtım firması ekipleri sevk edildi.

Nefes almakta güçlük çeken ve öksüren 17 öğrenci, ilk müdahalelerinin ardından tedbir amaçlı kentteki hastanelere kaldırıldı.

Okulda eğitime tedbir amaçlı bugün ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, öğrenciler teneffüsteyken henüz kaynağı belirlenemeyen bir kokunun hissedildiği, bunun üzerine öğrencilerin tedbir amaçlı hızlıca toplanma alanına yönlendirilerek, binanın tahliye edildiği belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Olayın ardından sağlık ekipleri, emniyet, AFAD, itfaiye ve ilgili kurumlar kısa sürede okulda gerekli incelemeleri gerçekleştirmiş, binada herhangi bir zehirlenmeye neden olabilecek bulguya rastlanmamıştır. Etkilenme şüphesi bulunan öğrenciler, UMKE ekiplerince yapılan ilk değerlendirmenin ardından sağlık kuruluşlarına sevk edilmiştir. Hastanelerde yapılan tetkiklerde herhangi bir olumsuz bulguya rastlanmamış olup öğrenciler müşahede amaçlı gözlem altında tutulmaktadır. Süreç tüm birimlerimiz tarafından yakından ve titizlikle takip edilmektedir."



