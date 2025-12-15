Kahramanmaraş'ta 60 yıllık semerci ustası mesleğini yaşatmaya çalışıyor

KAHRAMANMARAŞ - İZZET MAZI - Kahramanmaraş'ta dayısından öğrendiği semer yapımını yarım asrı aşkın süredir aynı dükkanda sürdüren 69 yaşındaki Ali Özen, mesleğini ayakta tutmaya çalışıyor.

Dulkadiroğlu ilçesindeki Tarihi Semerciler Çarşısı'nda yer alan 20 metrekarelik dükkana henüz 8-9 yaşlarındayken dayısının yanında çırak olarak adım atan Özen, aradan geçen 60 yıla rağmen aynı mesleği sürdürmenin gururunu ve hüznünü bir arada yaşıyor.

Bir zamanlar çarşı boyunca sıralanan semercilerden geriye neredeyse sadece kendisi kalan Özen, ilerleyen yaşına rağmen kırsaldan gelen az sayıdaki siparişi yetiştirmeye çalışıyor.

- Semerciler Çarşısı'nın son ustası

Semer ustası Özen, AA muhabirine, semerciliğin ata yadigarı olduğunu söyledi.

Tarımda traktör ve modern araçların yaygınlaşmasıyla semerciliğin giderek unutulduğunu dile getiren Özen, mesleğin artık yalnızca kırsal kesimde sınırlı bir ihtiyaca karşılık geldiğini ifade etti.

Ömrünü mesleğine adadığını anlatan Özen, "Akrabalarımız hep semerciydi. Çocuk yaşta başladık, halen devam ediyoruz. Bu mesleğe çok ihtiyaç kalmasa da yaşatmaya çalışıyoruz. Bu çarşı yukarıdan aşağıya semerciydi, şimdi kalmadı." dedi.

Semerlerin konfeksiyon ürünü gibi farklı ölçülerde yapıldığını, bu nedenle genellikle sipariş üzerine çalıştıklarını belirten Özen, az sayıda hazır ürün bulundurduklarını söyledi.

Kahramanmaraş'ın yanı sıra Gaziantep ve Osmaniye başta olmak üzere çevre illere de semer sattıklarını anlatan Özen, daha önce 4-5 eleman yetiştirdiğini ancak işlerin azalması nedeniyle hepsinin mesleği bıraktığını dile getirdi.

- Çırak bulamamaktan yakındı

Mesleği öğrettiği birkaç kişinin iş azlığı nedeniyle semerciliği bıraktığını anlatan Özen, şöyle devam etti:

"Bizden sonra tamamen bitecek bu meslek, çünkü ihtiyaç da kalmadı. Benim oğlum var, ben bıraktığımda o benden önce bırakır. Şimdi baba mesleği olduğu için çocukluğundan beri yanımıza geliyor. Ben bu işi bıraktığımda yapacak kimse kalmayacak ve zamanla tamamen unutulacak. Çünkü teknoloji çok gelişti."

Özen, sağlığı el verdikçe mesleğini sürdüreceğini sözlerine ekledi.