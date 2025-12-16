Kahramanmaraş'ta "81 İlde 81 Orman" projesi kapsamında 30 bin fidan toprakla buluştu

KAHRAMANMARAŞ - Türkiye İş Bankası, Orman Genel Müdürlüğü ve TEMA Vakfı işbirliğiyle yeniden başlatılan "81 İlde 81 Orman" projesi kapsamında Kahramanmaraş'ta 30 bin fidan dikildi.

Dulkadiroğlu ilçesine bağlı kırsal Mahsutuşağı Mahallesi'nde düzenlenen törende konuşan İş Bankası Gaziantep Bölge Satış Müdürü Feramuz Köroğlu, ülkenin dört bir yanında dikilen fidanların zamanla büyüyerek orman varlığının artmasına katkı sunduğunu belirtti.

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü Yusuf Karartı da Orman Bölge Müdürlüğünce 2024'ten bu yana 743 hektar alanın ağaçlandırıldığını bildirdi.



Karartı, 2025 yılı ve takip eden dikim sezonunda ise bin 613 hektar alanda 2 milyon 250 bin fidan dikiminin gerçekleştirileceğini kaydetti.

Konuşmaların ardından 18 hektarlık alanda 30 bin fidan toprakla buluşturuldu.

Törene, Dulkadiroğlu Kaymakamı Hicabi Aytemür, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım, AK Parti İl Başkanı Muhammet Burak Gül, TEMA Vakfı Kahramanmaraş İl Temsilcisi Abdurrahman Akbolat ile öğrenciler katıldı.



