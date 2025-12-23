Kahramanmaraş'ta 88 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta hakkında kesinleşmiş 88 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanması amacıyla çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalarda hakkında, "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının aracı olarak kullanılması sureti ile dolandırıcılık" suçundan 88 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.