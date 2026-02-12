Kahramanmaraş'ta "Çocuk evleri sitesi yapımına destek" buluşması gerçekleştirildi

İlginizi Çekebilir

Kahramanmaraş

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023'teki depremlerde anne ve babasını kaybederek Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının koruması altına alınan 80 kız çocuğu için yapımı süren "Kahramanmaraş Çocuk Evleri Sitesi"ne destek buluşması düzenlendi.

Onikişubat ilçesi Önsen Mahallesi'nde "Yetimi Yetim Bırakma Projesi" ile inşa edilen yerleşkeyi ziyaret eden Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) Elini Uzat Yardımlaşma Derneği, Mutlu Hayatlar Yardımlaşma ve İyilik Derneği yönetim kurulu üyeleri yetkililerden süreçle ilgili bilgi aldı.

TUSAŞ Elini Uzat Yardımlaşma Derneği Genel Sekreteri Muhammet Fatih Dağlı, AA muhabirine, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile yapmış oldukları protokol çerçevesinde Kahramanmaraş'ta 80 kız çocuğunun barınmasına yönelik çocuk evleri sitesi inşa ettiklerini söyledi.

Dağlı, yerleşke içerisine toplam 10 bina inşa edildiğini, 2'şer kattan oluşan binaların 8'inde kız çocuklarının barınacağını, diğer ikisinde ise sosyal faaliyetler ve idari işlerin yürütüleceğini aktardı.

Geçen yıl içerisinde Hatay'da da bir çocuk evi sitesini tamamlayarak ilgili bakanlığa teslim ettiklerini hatırlatan Dağlı, şunları kaydetti:

"Burasını da inşallah yıl sonuna kadar tamamlayacağız. Burada kalacak kızlarımızın topluma faydalı birer birey olarak yetişmesi ve o şekilde buradan mezun olması hedefleniyor. Yetim konusu çok önemli bir konu malumunuz. İnşallah onları topluma kazandırmak için TUSAŞ çalışanlarımız gönüllü mentörlük de yapacak."

TUSAŞ'ın savunma sanayisi ve havacılık alanında çok değerli projelere imza attığını, bununla birlikte TUSAŞ Elini Uzat Yardımlaşma Derneği aracılığıyla sosyal projeleri de desteklediğini aktaran Dağlı, ihtiyaç sahibi öğrencilere kırtasiye desteği, ilk, orta, lise ve üniversite öğrencilerine yönelik havacılık ve uzay sanayinin gelişimine yönelik farkındalık eğitimleri verdiklerini ve köy okullarında kütüphaneler kurduklarını dile getirdi.

Destek için bölgeye gelen Gazeteci Cansu Canan da kız çocuklarının geleceğine yönelik hazırlanan projenin çok kıymetli olduğunu belirterek, "6 Şubat'ta asrın felaketini yaşadık. Bütün araştırmalar da gösteriyor ki bizim milletimizi diğer milletlerden ayıran en önemli refleksi kriz anlarında bir bütün olabilmek, o refleksi çok hızlı bir şekilde gösterebilmek." ifadelerini kullandı.

Mutlu Hayatlar İyilik ve Yardımlaşma Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Kamil Manzak da 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından ilk olarak Hatay'da bir konteyner hastanesi inşa ettiklerini ve ardından Kahramanmaraş'a geldiklerini söyledi.

Kentte kalıcı bir eser yapma amacıyla çalışmalara başladıkları sırada TUSAŞ heyeti ile tanıştıklarını ve projeyi desteklemeye karar verdiklerini anlatan Manzak, "80 yetim kızımız için burada bu projeye başladık. İnşallah bu sene sonunda teslim etmeyi de düşünüyoruz." diye konuştu.

Etkinliğe, TUSAŞ Elini Uzat Yardımlaşma Derneği Denetim Kurulu Başkanı Serdar Özpolat, Denetim Kurulu Üyesi ⁠Mehmet Ağar, Mutlu Hayatlar İyilik ve Yardımlaşma Derneği Başkan Yardımcısı ⁠Hasan Demir, yönetim kurulu üyeleri ⁠Vedat Bolat, ⁠Cafer Can Demir ve Proje Müdürü ⁠Mustafa Bolat ile gazeteci Fulya Öztürk de katıldı.

Ziyaretin ardından heyet, kentteki yerel bir televizyonun destek kampanyası programına katıldı.




