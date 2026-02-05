İlginizi Çekebilir

Kahramanmaraş'ta depremde hayatını kaybedenler için okullarda sessiz anma programı düzenlendi

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta depremde hayatını kaybedenler için okullarda sessiz anma programı düzenlendi

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta, 6 Şubat 2023 depremlerinde hayatını kaybedenler için il genelindeki okullarda sessiz anma programı yapıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünce organize edilen program kapsamında, depremlerin üçüncü yılı dolayısıyla Haydar Aliyev İlkokulu'nda anma töreni düzenlendi.

Programda, 6 Şubat depremlerinde yaşamını yitirenler için 3 dakikalık sessiz bekleyiş gerçekleştirildi.

Anma programında ayrıca Kur'an-ı Kerim okundu, depremde hayatını kaybedenler için dua edildi.

Aynı programın kent genelindeki okullarda yapıldığı öğrenildi.



