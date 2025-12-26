İlginizi Çekebilir

Sakaryaspor, "Suyunu Koru, Sapanca'yı Kurtar" pankartıyla maça çıktı
Milli Eğitim Bakanı Tekin, AK Parti Osmaniye İl Başkanlığı'nda konuştu:
Bakan Uraloğlu, Hatay'da devam eden yol yapım çalışmalarını inceledi:
OYAK Çimento BIST Sürdürülebilirlik 25 Endeksi'ne girdi
Hatay'da ağırlanan gazeteciler 6 Şubat depremleri sonrası yapılan çalışmaları inceledi
Godiva 100. yıl kutlamalarına Şanghay'da devam etti
Bakan Uraloğlu, Hatay'da İskenderun-Antakya Otoyolu Projesi'ndeki çalışmaları inceledi:
Bakan Kurum, Hatay'daki "Medya Buluşması"nda deprem bölgesindeki çalışmaları anlattı: (2)
Kahramanmaraş'ta depremde yıkılan cami yeniden inşa edilerek ibadete açıldı
Silifke ilçesinde yılın son muhtarlar toplantısı yapıldı

Kahramanmaraş'ta depremde yıkılan cami yeniden inşa edilerek ibadete açıldı

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta depremde yıkılan cami yeniden inşa edilerek ibadete açıldı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılan ve yeniden inşa edilen cami, düzenlenen törenle ibadete açıldı.

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerden en fazla hasar gören yerleşim merkezleri arasında bulunan Duraklı Mahallesi'nde yıkılan tarihi Duraklı Cami için yaklaşık 2 yıl önce başlatılan inşa çalışmaları tamamlandı.

Yapılan duaların ardından yeniden ibadete açılan camide, vatandaşlar cuma namazını eda etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, gazetecilere, depremlerde zarar gören camilerin hızla yeniden yapılarak ibadete açıldığını belirtti.

Duraklı Mahallesi'nin kentin sembol bölgelerinden birisi olduğuna işaret eden Görgel, "6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinde birçok tarihi eserimiz, tarihi yapılarımız ve camilerimiz zarar gördü. Burası tarihi yapı statüsünde bir camimizdi. O günden bugüne de bu çalışmalar sürdürülüyordu." diye konuştu.

Zarar gören eserlerin ayağa kaldırılmasına yönelik ilgili kurumların çok büyük çaba sarf ettiklerini hatırlatan Görgel, önemli bir süreçten geçtiklerini, amaçlarının tarihi yapısı, yolları, altyapısı ve sosyal donatısı ile şehri daha sağlıklı ve daha güzel bir çehreye kavuşturmak olduğunu dile getirdi.

Törene, Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri Tuba Köksal, Ömer Oruç Bilal Debgici, Yeni Yol Partisi Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu, Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürü Erdoğan Tunç, İl Emniyet Müdürü Hasan Yiğit ve çok sayıda vatandaş katıldı.



Eğitim 26.12.2025 18:16:36 0
Anahtar Kelimeler: kahramanmaraş'ta depremde yıkılan cami yeniden inşa edilerek ibadete açıldı

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

11. Yargı paketi neleri içeriyor? Kimleri etkiliyor?

Bahri Çolpan

Bugün günlerden Ela Bebek
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

Ayrışma Değil, Birleşme Vakti!
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Algı Yönetimi ve Olgu Gerçeği
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

2025 yılına güle güle derken…
Ecz. M.Akif Maskan

Bağırsaklarımız Sadece Sindirmez, Hayatımızı Yönetir
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Tenekeler Diyarı

İlginizi Çekebilir

1

Sakaryaspor, "Suyunu Koru, Sapanca'yı Kurtar" pankartıyla maça çıktı

2

Milli Eğitim Bakanı Tekin, AK Parti Osmaniye İl Başkanlığı'nda konuştu:

3

Bakan Uraloğlu, Hatay'da devam eden yol yapım çalışmalarını inceledi:

4

OYAK Çimento BIST Sürdürülebilirlik 25 Endeksi'ne girdi

5

Hatay'da ağırlanan gazeteciler 6 Şubat depremleri sonrası yapılan çalışmaları inceledi

6

Godiva 100. yıl kutlamalarına Şanghay'da devam etti

7

Bakan Uraloğlu, Hatay'da İskenderun-Antakya Otoyolu Projesi'ndeki çalışmaları inceledi:

8

Bakan Kurum, Hatay'daki "Medya Buluşması"nda deprem bölgesindeki çalışmaları anlattı: (2)

9

Kahramanmaraş'ta depremde yıkılan cami yeniden inşa edilerek ibadete açıldı

10

Silifke ilçesinde yılın son muhtarlar toplantısı yapıldı