Kahramanmaraş'ta depremlerde yakınlarını kaybedenler kabirleri ziyaret ediyor

KAHRAMANMARAŞ - "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat 2023'teki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta yakınlarını kaybedenler mezarlık ziyaretinde bulunuyor.

Yaşanan afetin 3. yılı nedeniyle geceden itibaren Kapıçam Şehir Mezarlığı'na giden vatandaşlar, depremlerde hayatını kaybeden yakınlarının kabirlerini ziyaret ediyor.

Kabirlere çiçek bırakan depremzedeler, Kur'an-ı Kerim okuyup, dua ediyor.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri de ziyaretçilere ikramlarda bulunuyor.

Depremde yaşadıkları 9 katlı bina yıkılan ve 2 evladını kaybeden Mustafa Aktürk, gece mezarlığa geldiklerini, acılarının halen taze olduğunu belirtti.

Saadet Aktürk de depremde kaybettiği 2 evladının acısının her geçen gün daha da arttığını ancak mezarları başına geldiği zaman huzur bulduğunu söyledi.

Ziyaretçilerden Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Buluntu, yaşanan afetin üzerinden 3 yıl geçmesine rağmen acıların halen tazeliğini koruduğunu belirterek, hayatını kaybeden personel ve iş insanları başta olmak üzere tüm kayıplar için duacı olduklarını söyledi.

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar da depremde hayatını kaybeden vatandaşlara olan vazifelerini yerine getirmek için geldikleri mezarlıkta, belediye olarak ziyaretçilere karanfil ve tatlı ikramında bulunduklarını kaydetti.



