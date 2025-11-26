İlginizi Çekebilir

Kahramanmaraş'ta devrilen otomobilin sürücüsü öldü, eşi yaralandı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi, eşi ağır yaralandı.

Ramazan Dalyak (28) idaresindeki 46 EU 033 plakalı otomobil, Elbistan-Nurhak kara yolu kırsal Özcanlı Mahallesi yakınlarında şarampole devrildi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sürücünün kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirleyen ekipler, ağır yaralanan eşi Elmas Dalyak'ı (20) sıkıştığı yerden çıkartarak Elbistan Devlet Hastanesine kaldırdı.

Dalyak, burada yapılan müdahalenin ardından Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Hayatını kaybeden Ramazan Dalyak'ın Nurhak İlçe Jandarma Komutanlığı, Komando Birliğinde görevli olduğu, eşi Elmas Dalyak'ın ise hamile olduğu öğrenildi.



