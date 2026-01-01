İlginizi Çekebilir

İskenderun'da pompalı tüfekle havaya ateş açan zanlı yakalandı
Muaythaide milli sporcular, 2025'te uluslararası organizasyonlarda 85 madalya kazandı
Hatay'da yeniden ayağa kaldırılan tarihi meclis binası devlet tiyatrolarına sahne olacak
Yapay zekaya güvenilerek ihmal edilen göz sağlığı tedaviyi zorlaştırıyor
Saimbeyli Kaymakamı Emre Aydın'dan yılbaşında görevli ekiplere ziyaret
Dörtyol ilçesinde sabah namazının ardından Filistinliler için dua edildi
Hatay'da depremzede çocuklara yeni yıl ikramlıkları dağıtıldı
Adana'da kargo firması sorumlusunun öldürülmesine ilişkin 2 zanlı tutuklandı
Adana'da sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyon şarampole devrildi
Kahramanmaraş'ta Gazze'ye destek için sabah namazı buluşması yapıldı

Kahramanmaraş'ta Gazze'ye destek için sabah namazı buluşması yapıldı

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta Gazze'ye destek için sabah namazı buluşması yapıldı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta Gazze'ye destek amacıyla sabah namazı buluşması düzenlendi.

Kahramanmaraş Platformu tarafından "Tüm Mazlumlar İçin Sabah Namazında Buluşuyoruz" sloganıyla Abdulhamithan Camisi’nde gerçekleştirilen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Programda mevlit okunmasının ardından sabah namazı kılındı.

Namaz sonrası, başta Gazze olmak üzere dünyanın farklı bölgelerinde zulüm gören ve hayatını kaybeden Müslümanlar için dua edildi.

Kahramanmaraş Platformu adına açıklama yapan Önder Kahramanmaraş İmam Hatipliler Derneği Başkanı Ali Sarıkaya, yılın ilk gününde sabah namazında bir araya geldiklerini söyledi.

Sarıkaya, şunları kaydetti:

"Bugün yılın ilk gününde, sabah namazında kardeşlerimizle birlikte buluştuk. Başta Gazze'deki Müslümanlar olmak üzere ,dünyanın dört bir yanında mazlum olan kardeşlerimizin yanında olduğumuzu göstermek ve hissettirmek için bir araya geldik. Daha önce birçok sabah namazında buluştuğumuz gibi, bugün de yılın ilk gününde onların yanında olduğumuzu ifade ettik. Bizler her zaman İslam için malımızla ve canımızla hazırız, İslam'a hizmet etmeye devam edeceğiz."



Yurt Dünya 1.01.2026 10:28:06 0
Anahtar Kelimeler: kahramanmaraş'ta gazze'ye destek için sabah namazı buluşması yapıldı

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

11. Yargı paketi neleri içeriyor? Kimleri etkiliyor?

Bahri Çolpan

2026 Yılına Girerken
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

Ayrışma Değil, Birleşme Vakti!
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Algı Yönetimi ve Olgu Gerçeği
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

2025 yılına güle güle derken…
Ecz. M.Akif Maskan

Bağırsaklarımız Sadece Sindirmez, Hayatımızı Yönetir
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Tenekeler Diyarı

İlginizi Çekebilir

1

İskenderun'da pompalı tüfekle havaya ateş açan zanlı yakalandı

2

Muaythaide milli sporcular, 2025'te uluslararası organizasyonlarda 85 madalya kazandı

3

Hatay'da yeniden ayağa kaldırılan tarihi meclis binası devlet tiyatrolarına sahne olacak

4

Yapay zekaya güvenilerek ihmal edilen göz sağlığı tedaviyi zorlaştırıyor

5

Saimbeyli Kaymakamı Emre Aydın'dan yılbaşında görevli ekiplere ziyaret

6

Dörtyol ilçesinde sabah namazının ardından Filistinliler için dua edildi

7

Hatay'da depremzede çocuklara yeni yıl ikramlıkları dağıtıldı

8

Adana'da kargo firması sorumlusunun öldürülmesine ilişkin 2 zanlı tutuklandı

9

Adana'da sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyon şarampole devrildi

10

Kahramanmaraş'ta Gazze'ye destek için sabah namazı buluşması yapıldı