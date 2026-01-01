Kahramanmaraş'ta Gazze'ye destek için sabah namazı buluşması yapıldı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta Gazze'ye destek amacıyla sabah namazı buluşması düzenlendi.

Kahramanmaraş Platformu tarafından "Tüm Mazlumlar İçin Sabah Namazında Buluşuyoruz" sloganıyla Abdulhamithan Camisi’nde gerçekleştirilen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Programda mevlit okunmasının ardından sabah namazı kılındı.

Namaz sonrası, başta Gazze olmak üzere dünyanın farklı bölgelerinde zulüm gören ve hayatını kaybeden Müslümanlar için dua edildi.

Kahramanmaraş Platformu adına açıklama yapan Önder Kahramanmaraş İmam Hatipliler Derneği Başkanı Ali Sarıkaya, yılın ilk gününde sabah namazında bir araya geldiklerini söyledi.

Sarıkaya, şunları kaydetti:

"Bugün yılın ilk gününde, sabah namazında kardeşlerimizle birlikte buluştuk. Başta Gazze'deki Müslümanlar olmak üzere ,dünyanın dört bir yanında mazlum olan kardeşlerimizin yanında olduğumuzu göstermek ve hissettirmek için bir araya geldik. Daha önce birçok sabah namazında buluştuğumuz gibi, bugün de yılın ilk gününde onların yanında olduğumuzu ifade ettik. Bizler her zaman İslam için malımızla ve canımızla hazırız, İslam'a hizmet etmeye devam edeceğiz."