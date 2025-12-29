İlginizi Çekebilir

Kahramanmaraş'ta halk otobüsü ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 17 kişi yaralandı

Kahramanmaraş

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta özel halk otobüsü ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 17 kişi yaralandı.

F.A'nın kullandığı 46 H 0009 plakalı özel halk otobüsü, Kahramanmaraş-Gaziantep karayolunda B.D. idaresindeki 65 AL 784 plakalı hafif ticari araca çarptıktan sonra devrildi.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücüler ile halk otobüsünde bulunan 15 kişi ambulanslarla kentteki hastanelere sevk edildi.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.



