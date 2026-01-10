İlginizi Çekebilir

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta insan ticareti ve fuhuş operasyonunda yakalanan 11 zanlı tutuklandı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta düzenlenen insan ticareti ve fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 16 şüpheliden 11'i tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, kent genelinde "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "insan ticareti yapmak", "fuhuş" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanması" suçlarına yönelik çalışma yaptı.

Ekipler, bu kapsamda masaj salonu adı altında faaliyet gösterdiği belirlenen 5 iş yeri ile 16 şüpheliye ait 7 ikamette eş zamanlı adli arama ve el koyma işlemi yürüttü.

Gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 16 şüpheliden 11'i tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla, 2'si savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.



