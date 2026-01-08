İlginizi Çekebilir

Alanya'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
Isparta'nın Eğirdir ilçesinde kuvvetli fırtına ve yağış etkili oldu
Milli Eğitim Bakanı Tekin Antalya'da partililerle buluştu:
Antalya'da sahte polis baskınıyla kripto para çalan 13 şüpheliden 10'u tutuklandı
Bakanlar Tekin ve Göktaş, Antalya'da "Erzurum Tanıtım Günleri"nin açılışına katıldı
Antalya'da Kahraman Fareler Bilimsel Araştırma Projesi tanıtıldı
Kahramanmaraş’ta jandarmaya ve emniyete tahsis edilen 88 araç hizmete alındı
Mersin'in Akdeniz ilçesindeki mahallelerde temizlik çalışmaları sürüyor
Bozyazı İlçe Emniyet Müdürü Paşaoğlu AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı
Antalya'da kuvvetli yağış ve fırtına etkili oldu

Kahramanmaraş’ta jandarmaya ve emniyete tahsis edilen 88 araç hizmete alındı

Kahramanmaraş’ta jandarmaya ve emniyete tahsis edilen 88 araç hizmete alındı

Kahramanmaraş’ta jandarmaya ve emniyete tahsis edilen 88 araç hizmete alındı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta İl Jandarma Komutanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğüne tahsis edilen 88 aracın teslim töreni yapıldı.

İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Ali Gemalmaz, komutanlığın yerleşkesinde düzenlenen törende, tahsis edilen araçların kent genelinde emniyet ve asayiş hizmetlerinin daha hızlı ve etkin sağlanması, halkın huzur ve güvenliğinin tesisi esnasında hizmet kalitesine katkı sağlayacağını söyledi.

İçişleri Bakanlığı, valilik ve hayırsever iş insanlarının destekleriyle envantere kazandırılan araçların sahadaki gücü artırdığını vurgulayan Gemalmaz, "Araçların her biri sahada daha hızlı reaksiyon, daha etkin denetim ve daha fazla görünür olarak güçlü caydırıcılık anlamına gelmektedir. Asayişten trafiğe, uyuşturucu ile mücadeleden organize suçlara kadar güvenlik faaliyetlerimizi çok daha etkin şekilde yürüteceğiz. İlimize hayırlı olsun." diye konuştu.

Konuşmanın ardından, araç bağışına destek olanlara plaket takdim edildi.

Törene, Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Murat Tiryaki, İl Emniyet Müdürü Hasan Yiğit, kamu ve kurum amirleri, oda temsilcileri, iş adamları ile ilgililer katıldı.



Yurt Dünya 8.01.2026 17:58:10 0
Anahtar Kelimeler: kahramanmaraş’ta jandarmaya ve emniyete tahsis edilen 88 araç hizmete alındı

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

Dolandırıcılık Suçu
Bahri Çolpan

Osmaniye Ağlıyor
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

Ayrışma Değil, Birleşme Vakti!
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Rezerv Alan İlanının Artıları Ve  Eksileri
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

2026 yılına hoş geldin derken…
Ecz. M.Akif Maskan

Bağırsaklarımız Sadece Sindirmez, Hayatımızı Yönetir
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Tenekeler Diyarı

İlginizi Çekebilir

1

Alanya'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

2

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde kuvvetli fırtına ve yağış etkili oldu

3

Milli Eğitim Bakanı Tekin Antalya'da partililerle buluştu:

4

Antalya'da sahte polis baskınıyla kripto para çalan 13 şüpheliden 10'u tutuklandı

5

Bakanlar Tekin ve Göktaş, Antalya'da "Erzurum Tanıtım Günleri"nin açılışına katıldı

6

Antalya'da Kahraman Fareler Bilimsel Araştırma Projesi tanıtıldı

7

Kahramanmaraş’ta jandarmaya ve emniyete tahsis edilen 88 araç hizmete alındı

8

Mersin'in Akdeniz ilçesindeki mahallelerde temizlik çalışmaları sürüyor

9

Bozyazı İlçe Emniyet Müdürü Paşaoğlu AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

10

Antalya'da kuvvetli yağış ve fırtına etkili oldu