Kahramanmaraş’ta kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Elbistan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Büro Amirliği ekiplerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma gerçekleştirildi.

Yapılan çalışmalarda, 505 kilogram tütün, 30 bandrolsüz paket tütün ile 2 bin 329 cep telefonu aksesuarı ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında da adli işlem başlatıldı.






30.01.2026
