Kahramanmaraş'ta kaçakçılık operasyonunda 5 zanlı gözaltına alındı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma başlattı.

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, tarihi eser olduğu değerlendirilen 23 obje, gümrük kaçağı 6 tablet, 18 bin deste bandrolsüz sigara kağıdı, 31 bin 400 makaron (filtreli sigara kağıdı) ve 5 cep telefonu ele geçirdi.

Gözaltına alınan 5 şüpheli, işlemleri için emniyete götürüldü.



Yurt Dünya 25.12.2025 16:02:17 0
