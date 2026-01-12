Kahramanmaraş'ta kar nedeniyle 137 mahalleye ulaşım sağlanamıyor

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle Dulkadiroğlu, Onikişubat, Afşin, Andırın, Çağlayancerit, Elbistan, Göksun ve Nurhak ilçelerinde 137 kırsal mahalleye ulaşım sağlanamıyor.

Kentin bazı bölgelerinde gece başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kar nedeniyle kapanan Göksun-Andırın bağlantı yolu ile Dulkadiroğlu'nda 2, Onikişubat'ta 33, Afşin'de 6, Andırın'da 13, Çağlayancerit'te 6, Elbistan'da 24, Göksun'da 48 ve Nurhak'ta 5 kırsal mahallenin kapalı yollarının açılması için çalışmalarına devam ediyor.