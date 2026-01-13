İlginizi Çekebilir

Akasya AVM'den yarıyıl tatiline özel program
Tescillenen 8 tropikal meyve çeşidi Milli Çeşit Listesi'ne girdi
Kaş'ta karla kaplanan orman güzel görüntü oluşturdu
EY Vergi Risk ve Uyuşmazlık Araştırması yayımlandı
Eğitim-Bir-Sen Adana Şube Başkanı Mustafa Sarıgeçili kentteki çalışmaları anlattı
Adana Cumhuriyet Başsavcısı Şahin, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı
Isparta'daki Böcek Müzesi bilime ve doğa farkındalığına katkı sunuyor
Silifke Kaymakamı Abdullah Aslaner, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı
Binance TR Teknolojide Kadın Akademisi'nin "102 Eğitimleri" başvuruları başladı
Kahramanmaraş'ta kar nedeniyle 156 kırsal mahalleye ulaşım sağlanamıyor

Kahramanmaraş'ta kar nedeniyle 156 kırsal mahalleye ulaşım sağlanamıyor

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta kar nedeniyle 156 kırsal mahalleye ulaşım sağlanamıyor

​​​​​​​KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle Dulkadiroğlu, Onikişubat, Afşin, Andırın, Çağlayancerit, Ekinözü, Elbistan, Göksun, Nurhak ve Pazarcık ilçelerinde 156 kırsal mahalleye ulaşım sağlanamıyor.

Kentin bazı bölgelerinde dün gece başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kar nedeniyle kapanan Göksun-Andırın bağlantı yolu ile Dulkadiroğlu'nda 4, Onikişubat'ta 31, Afşin'de 15, Andırın'da 3, Çağlayancerit'te 6, Ekinözü'nde 5, Elbistan'da 22, Göksun'da 60, Nurhak'ta 6, Pazarcık'ta 4 kırsal mahallenin kapalı yollarının açılması için çalışmalarına devam ediyor.



Yurt Dünya 13.01.2026 12:30:17 0
Anahtar Kelimeler: kahramanmaraş'ta kar nedeniyle 156 kırsal mahalleye ulaşım sağlanamıyor

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

Dolandırıcılık Suçu
Bahri Çolpan

Doğru Bir Tanedir
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

İdareciler Günü ve Zamanında Söylenmeyen Sözler
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Rezerv Alan İlanının Artıları Ve  Eksileri
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

2026 yılına hoş geldin derken…
Ecz. M.Akif Maskan

Uyku ve Hormonlar: Gece Dinlenirken Vücut Çalışır

Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Tenekeler Diyarı

İlginizi Çekebilir

1

Akasya AVM'den yarıyıl tatiline özel program

2

Tescillenen 8 tropikal meyve çeşidi Milli Çeşit Listesi'ne girdi

3

Kaş'ta karla kaplanan orman güzel görüntü oluşturdu

4

EY Vergi Risk ve Uyuşmazlık Araştırması yayımlandı

5

Eğitim-Bir-Sen Adana Şube Başkanı Mustafa Sarıgeçili kentteki çalışmaları anlattı

6

Adana Cumhuriyet Başsavcısı Şahin, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

7

Isparta'daki Böcek Müzesi bilime ve doğa farkındalığına katkı sunuyor

8

Silifke Kaymakamı Abdullah Aslaner, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

9

Binance TR Teknolojide Kadın Akademisi'nin "102 Eğitimleri" başvuruları başladı

10

Kahramanmaraş'ta kar nedeniyle 156 kırsal mahalleye ulaşım sağlanamıyor