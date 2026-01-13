İlginizi Çekebilir

Kahramanmaraş'ta kar nedeniyle çatısı çöken besi ahırında 18 büyükbaş telef oldu
Mersin'de akarsuya düşen otomobilin sürücüsü kurtarıldı
Burdur Valisi Bilgihan, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı
Isparta Valisi Erin, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı
Halkbank 100 kadın girişimciyi "Master Class" eğitiminde buluşturdu
Kahramanmaraş'ta kar nedeniyle 137 mahalleye ulaşım sağlanamıyor
Kahramanmaraş'ta kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
Mersin'in yüksek kesimlerinde kar etkili oluyor
Antalya'da düzenlenen operasyonda ruhsatsız silah ve mühimmat ele geçirildi
Mersin'de silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

Kahramanmaraş'ta kar nedeniyle çatısı çöken besi ahırında 18 büyükbaş telef oldu

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta kar nedeniyle çatısı çöken besi ahırında 18 büyükbaş telef oldu

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde, yoğun kar yağışı nedeniyle besi ahırının çatısının çökmesi sonucu 18 büyükbaş hayvan telef oldu.

Yeni Mahallesi'nde, içinde 600 büyükbaş hayvan bulunan besi ahırının çatısı, yoğun kar yağışı nedeniyle oluşan ağırlığı kaldıramayarak çöktü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Göksun Belediyesi ekiplerinin de iş makineleriyle destek verdiği kurtarma çalışmalarında göçük altında kalan çok sayıda hayvan kurtarıldı.

Enkaz altında kalan 18 büyükbaş hayvanın telef olduğu öğrenildi.

Göksun Kaymakamı Mustafa Emre Kılınç ve Göksun Belediye Başkanı Selim Cüce, çöken besi ahırında incelemelerde bulunarak besiciye geçmiş olsun dileğinde bulundu.



Yurt Dünya 13.01.2026 00:54:22 0
Anahtar Kelimeler: kahramanmaraş'ta kar nedeniyle çatısı çöken besi ahırında 18 büyükbaş telef oldu

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

Dolandırıcılık Suçu
Bahri Çolpan

Doğru Bir Tanedir
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

İdareciler Günü ve Zamanında Söylenmeyen Sözler
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Rezerv Alan İlanının Artıları Ve  Eksileri
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

2026 yılına hoş geldin derken…
Ecz. M.Akif Maskan

Uyku ve Hormonlar: Gece Dinlenirken Vücut Çalışır

Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Tenekeler Diyarı

İlginizi Çekebilir

1

Kahramanmaraş'ta kar nedeniyle çatısı çöken besi ahırında 18 büyükbaş telef oldu

2

Mersin'de akarsuya düşen otomobilin sürücüsü kurtarıldı

3

Burdur Valisi Bilgihan, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

4

Isparta Valisi Erin, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

5

Halkbank 100 kadın girişimciyi "Master Class" eğitiminde buluşturdu

6

Kahramanmaraş'ta kar nedeniyle 137 mahalleye ulaşım sağlanamıyor

7

Kahramanmaraş'ta kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

8

Mersin'in yüksek kesimlerinde kar etkili oluyor

9

Antalya'da düzenlenen operasyonda ruhsatsız silah ve mühimmat ele geçirildi

10

Mersin'de silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı