İlginizi Çekebilir

Hatay'da kaybolan 3 yaşındaki çocuk bulundu
Antalya'da "23. Girişimcilik Günleri" kapsamında ödül töreni düzenlendi
Hatay'da 2 şüpheli kargoyla tarihi eser göndermeye çalışırken yakalandı
Başkan Uyutmaz’dan MDGRUP Osmaniyespor’a Kritik Maç Öncesi Moral Aşısı
Garanti BBVA ve Garanti BBVA Emeklilik'te üst düzey atamalar
SunExpress'te üst düzey atama
İş Bankası'nın "81 İlde 81 Orman" projesi Adana ile devam ediyor
Antalya'da yanık kongreleri 31 ülkeden bilim insanlarını buluşturdu
Mersin'de adli olaylarda geçen yıla göre azalma yaşandı
Pozantı ilçesinde üreticilere makine, ekipman ve hayvancılık desteği verildi

Kahramanmaraş'ta polislerce izinsiz gösteriye müdahale tatbikatı yapıldı

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta polislerce izinsiz gösteriye müdahale tatbikatı yapıldı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta, 197 emniyet personelinin katılımıyla izinsiz gösteriye müdahale tatbikatı gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünce Sakarya Konteyner Kent Yerleşkesi'nde yapılan tatbikatta, senaryo gereği küçülmeye giden bir konteyner üretim fabrikasından bazı işçilerin çıkarılması üzerine izinsiz gösteri yapan ve yolu kapatan gruba müdahale edildi.

Ateş yakan, barikat kuran, taş ve sis bombası atan eylemcileri gözaltına alan çevik kuvvet ekipleri, grubu dağıttı.

Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA)'nın da kullanıldığı tatbikatı izleyen İl Emniyet Müdürü Hasan Yiğit, gerçek olaylara hızlı ve doğru şekilde müdahale edebilmek için bu tür tatbikatların büyük önem taşıdığını belirterek personele teşekkür etti.



Yurt Dünya 11.12.2025 13:38:05 0
Anahtar Kelimeler: kahramanmaraş'ta polislerce izinsiz gösteriye müdahale tatbikatı yapıldı

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

Boşanma Davalarında WhatsApp Yazışmaları Delil Olarak Kullanılabilir mi?
Bahri Çolpan

Mesut Demir’i yalnız bırakmayın

Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

Ayrışma Değil, Birleşme Vakti!
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Algı Yönetimi ve Olgu Gerçeği
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

Anne babadan sonra…
Ecz. M.Akif Maskan

Ekranların Işığında Kaybolan Sağlık: Modern Yorgunluğun Sessiz Hikâyesi
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

İhtiyaç, Menfaat ve Siyaset

İlginizi Çekebilir

1

Hatay'da kaybolan 3 yaşındaki çocuk bulundu

2

Antalya'da "23. Girişimcilik Günleri" kapsamında ödül töreni düzenlendi

3

Hatay'da 2 şüpheli kargoyla tarihi eser göndermeye çalışırken yakalandı

4

Başkan Uyutmaz’dan MDGRUP Osmaniyespor’a Kritik Maç Öncesi Moral Aşısı

5

Garanti BBVA ve Garanti BBVA Emeklilik'te üst düzey atamalar

6

SunExpress'te üst düzey atama

7

İş Bankası'nın "81 İlde 81 Orman" projesi Adana ile devam ediyor

8

Antalya'da yanık kongreleri 31 ülkeden bilim insanlarını buluşturdu

9

Mersin'de adli olaylarda geçen yıla göre azalma yaşandı

10

Pozantı ilçesinde üreticilere makine, ekipman ve hayvancılık desteği verildi