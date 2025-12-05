İlginizi Çekebilir

Hatay'da coğrafi işaret tescili alan 7 ürün tanıtıldı
Antalya'ya yeni coğrafi işaretli ürünler kazandırılacak
IAEE MECA Konferansı'nda karbonsuzlaştırma sürecinin petrokimya ürünlerine talebi artıracağı vurgulandı
Kozan'da öğrenciler yanan ormanlık alana fidan dikti
Depremlerden etkilenen Hatay'da yaptırılan anaokulu törenle açıldı
TDV kadın kolları gönüllüleri Antalya'daki motivasyon kampında buluştu
İş dünyası ve akademi Türkiye İçin Yapay Zeka etkinliğinde buluştu
Sağlık Bakanlığınca Adana'ya gönderilen 15 ambulans hizmete alındı
Kahramanmaraş'ta şehit 20 askerin ismi fidanlarda yaşayacak
Mersin Valisi Toros, 11 aylık asayiş verilerini değerlendirdi:

Kahramanmaraş'ta şehit 20 askerin ismi fidanlarda yaşayacak

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta şehit 20 askerin ismi fidanlarda yaşayacak

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde, Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen kargo uçağında şehit olan 20 asker anısına 20 fidan toprakla buluşturuldu.

Eshab-ı Kehf Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencilerince okul bahçesinde fidan dikimi etkinliği gerçekleştirildi.

Bu kapsamda 13 Kasım'da Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen askeri kargo uçağında şehit olan 20 asker için 20 fidan dikildi. Fidanlara, şehit olan askerlerin fotoğraf ve isimlerinin bulunduğu kartlar asıldı.

Almanca öğretmeni Esra Tanoğlu, gazetecilere, etkinliği aziz şehitlerin ruhlarına hediye etmek için düzenlediklerini belirtti.

Tanoğlu, "Öğrencilerimizle birlikte ağaçlar dikip onların ruhlarına hediye ettik. Şehitlerimizin anısına birer fidan hediye edip onları toprakla buluşturduk. Aziz şehitlerimizin ruhu şad olsun, yüce Türk milletinin başı sağ olsun." diye konuştu.

Etkinlik, fidanlara can suyu verilmesiyle sona erdi.



Yurt Dünya 5.12.2025 18:23:34 0
Anahtar Kelimeler: kahramanmaraş'ta şehit 20 askerin ismi fidanlarda yaşayacak

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

Türkiye’de Çocuk İşçi Olmak: Sömürü, İhmal ve Korunması Gereken Haklar
Bahri Çolpan

Osmaniye Fıstığının Değeri Artıyor
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

Ayrışma Değil, Birleşme Vakti!
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Algı Yönetimi ve Olgu Gerçeği
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

Ölünün arkasından teneke çalmak!
Ecz. M.Akif Maskan

Ekranların Işığında Kaybolan Sağlık: Modern Yorgunluğun Sessiz Hikâyesi
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

İhtiyaç, Menfaat ve Siyaset

İlginizi Çekebilir

1

Hatay'da coğrafi işaret tescili alan 7 ürün tanıtıldı

2

Antalya'ya yeni coğrafi işaretli ürünler kazandırılacak

3

IAEE MECA Konferansı'nda karbonsuzlaştırma sürecinin petrokimya ürünlerine talebi artıracağı vurgulandı

4

Kozan'da öğrenciler yanan ormanlık alana fidan dikti

5

Depremlerden etkilenen Hatay'da yaptırılan anaokulu törenle açıldı

6

TDV kadın kolları gönüllüleri Antalya'daki motivasyon kampında buluştu

7

İş dünyası ve akademi Türkiye İçin Yapay Zeka etkinliğinde buluştu

8

Sağlık Bakanlığınca Adana'ya gönderilen 15 ambulans hizmete alındı

9

Kahramanmaraş'ta şehit 20 askerin ismi fidanlarda yaşayacak

10

Mersin Valisi Toros, 11 aylık asayiş verilerini değerlendirdi: