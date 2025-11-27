Kahramanmaraş'ta trafik kazasında vefat eden uzman çavuş ve eşinin cenazeleri Kayseri'ye uğurlandı

İlginizi Çekebilir

Kahramanmaraş

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde trafik kazasında yaşamını yitiren uzman çavuş ile eşinin cenazeleri, düzenlenen törenin ardından memleketleri Kayseri'ye uğurlandı.

Nurhak İlçe Jandarma Komutanlığında görevli Uzman Çavuş Ramazan Dalyak için İl Jandarma Komutanlığı bahçesinde askeri tören düzenlendi.

Törene, Dalyak çiftinin yakınlarının yanı sıra Vali Vekili Davut Sinanoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Murat Tiryaki, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Ali Gemalmaz, 2. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Mahmut Sert, İl Emniyet Müdürü Hasan Yiğit ve ilgililer katıldı.

Ramazan Dalyak (28) ve eşi Elmas Dalyak'ın (20) naaşı, törenin ardından memleketleri Kayseri'ye gönderildi.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, Ramazan Dalyak idaresindeki 46 EU 033 plakalı otomobil, dün kırsal Özcanlı Mahallesi yakınlarında şarampole devrilmiş, sürücü olay yerinde, eşi Elmas Dalyak ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.​​​​​​​



