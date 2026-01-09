Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, düzenlediği operasyonda 5 şüpheliyi gözaltına aldı, yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğer zanlı da adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.