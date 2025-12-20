Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Türkoğlu ilçesinde uyuşturucu ticareti yapanların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda 3 şüpheli gözaltına alınırken, aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Öte yandan, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri de kaçakçılıkla mücadele kapsamında belirlenen adrese düzenledikleri operasyonda, 43 elektronik sigara ele geçirdi.
Olayla ilgili 1 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.