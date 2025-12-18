Kaleci İsmail Çipe'nin babasının cenazesi Hatay'da defnedildi

HATAY - Kaleci İsmail Çipe'nin yaşamını yitiren babası Hüseyin Çipe'nin cenazesi, Hatay'da toprağa verildi.

Rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede dün 66 yaşında hayatını kaybeden Hüseyin Çipe'nin cenazesi, Antakya Mezarlık Kompleksi'ne götürüldü.

İl Müftüsü Mevlüt Topçu'nun kıldırdığı cenaze namazının ardından Çipe'nin naaşı, dualar eşliğinde aile kabristanına defnedildi.

Namaza, Çipe'nin oğlu İsmail Çipe, ailesi ve yakınlarının yanı sıra Yeni Yol Partisi Ankara Milletvekili Sadullah Ergin ve vatandaşlar da katıldı.

İsmail Çipe, alt yaş kategorilerinden itibaren formasını giydiği Galatasaray'dan 2023'te Boluspor'a transfer olmuş, 2024'te de Sakaryaspor'a imza atmıştı. Sakarya ekibiyle sözleşmesi sona eren Çipe, temmuzdan itibaren kulüpsüz durumda bulunuyor.