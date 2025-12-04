Kalp durmalarında hayat kurtaran OED cihazı tanıtıldı

İlginizi Çekebilir

Osmaniye İl Ambulans Servisi Başhekimliği, Acil Sağlık Hizmetleri Haftası kapsamında bir alışveriş merkezinde stant açarak vatandaşlara Otomatik Eksternal Defibrilatör (OED) cihazı tanıtımı gerçekleştirdi. Etkinliğe, İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Emrah Ceviz, Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Ülkü Dilek Kutluca, Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Nazmiye Akyol, İl Ambulans Servisi Başhekimi Uzm. Dr. Danyal Burak Koca ile ambulans servisi personeli katıldı.
Sağlık Bakanlığı’nın “Hayat Kurtaran Bilgi Herkes İçin” kampanyası doğrultusunda düzenlenen etkinlikte, üç uzman sağlık personeli tarafından OED kullanımının önemi anlatıldı. Kalp durması gibi acil durumlarda cihazın nasıl kullanıldığı uygulamalı olarak gösterilirken, vatandaşlara temel yaşam desteği konusunda da bilgilendirme yapıldı. Yetkililer, toplumun her bireyinin temel yaşam desteği ve OED kullanımı hakkında bilinçlenmesinin hayatta kalma oranlarını artırdığına dikkat çekerek, bu tür farkındalık çalışmalarının devam edeceğini belirtti.



Osmaniye 4.12.2025
