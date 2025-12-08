İlginizi Çekebilir

Kamu Hastane yöneticileri Antalya'da buluştu

Kamu Hastane yöneticileri Antalya'da buluştu

ANTALYA - Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü tarafından Dünya Bankası finansmanı ile yürütülen kapasite geliştirme çalışmaları kapsamında düzenlenen "Acil Durum ve Afet Anında Hastane Verimliliğinin Sürdürülmesi Eğitimi" Antalya'da başladı.

Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde gerçekleştirilen programa 81 ilden Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanları, il değerlendirme sorumluları, sağlık tesisi yöneticileri ve değerlendiricileri katıldı.

Kamu Hastaneleri Genel Müdürü Dr. Hakan Usta, AA muhabirine, tüm paydaşların bir araya geldiği sağlık alanında önemli bir programı gerçekleştirdiklerini belirtti.

Toplantıda acil durum ve afet anında hastane verimliliğinin sürdürülmesine ilişkin değerlendirmelerin yapılacağını anlatan Usta, şunları söyledi:

"Acil ve afet durumlarında hastanelerimizin her zamanki gibi dinamik ve hazır bir duruma gelmesi için çaba sarf ediyoruz. Şu anda tüm hastanelerimiz afet ve acil durumlara hazır ama buna ilişkin sürekli eğitim çalışmalarının yapılması gerekiyor. Biz de bunu yapıyoruz. Sürekli aramıza yeni arkadaşlar eklenebiliyor, yöneticiler, sorunlar değişmiş olabiliyor. Bunları hem hastane içerisinde afet planlarıyla hem de ulusal anlamda yapılması gereken kural ve uygulama şekilleriyle arkadaşlara aktararak süreci yönetmeye gayret ediyoruz."

Afet ve acil durumlarda sağlık tesislerinin hizmet sürekliliğini güvence altına almak, kurumsal dayanıklılığı artırmak ve hastane yönetim süreçlerinde sürekli iyileştirme kültürünü güçlendirmek amacıyla hazırlanan programda "Afet Dayanıklılığı" ve "Sürekli İyileştirme" başlıkları ele alınıyor.

Üç gün sürecek program kapsamında oturumlarda konular güncel veriler ışığında irdelenecek, grup çalışmaları, vaka analizleri ve uzman sunumları eşliğinde ele alınacak.




