Kanserle mücadele sürecinde başladığı glütensiz gıda üretimini kafeyle mesleğe dönüştürdü

ADANA - BEYZA KAYNARPUNAR - Adana'da 56 yaşındaki Nebahat Güneşer, beyin kanseriyle mücadele sürecinde evinde kendisi için başladığı glütensiz gıda üretimini, kızıyla açtığı kafede sürdürüyor.

Halk eğitim merkezinde usta öğreticilik yapan Güneşer'e, kulak ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede 2012'de beyin kanseri teşhisi konuldu.

Geçirdiği ameliyatların ardından ilaç tedavisi uygulanan Güneşer, rahatsızlığı nedeniyle işini bırakmak zorunda kaldı.

Güneşer, bu süreçte beslenmesine de dikkat ederek evinde kendi ekmeğini yapmaya başladı.

Evinin mutfağında glütensiz ekmeğin yanı sıra farklı yiyeceklerin yapımını da öğrenen Güneşer, 2018'de hem kendini geliştirmek hem de farklı ortamda vakit geçirmek amacıyla bir fırında yaklaşık bir yıl ekmek ustası olarak çalıştı.

- İş yerinde 10 kişiye istihdam sağlıyor

Güneşer, rahatsızlığının çalışmasına engel olmamasıyla 2019'da kendi işini kurmaya karar vererek merkez Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde açtığı iş yerinde glütensiz ekmek yapmaya başladı.

Her geçen gün yaptığı ekmeklere talebin artmasıyla Güneşer'e destek dış ticaret uzmanı olarak çalışan 31 yaşındaki kızı Cansın Or'dan geldi.

Güneşer, işinden istifa eden kızının da desteğiyle iş yerini 2022'de kafe olarak düzenledi.

Dünya Bankası koordinatörlüğünde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca yürütülen Sosyal Girişimcilik, Güçlendirme ve Uyum (SEECO) projesiyle kafesine 2024'te ekipman desteği de alan Güneşer, kızı ve istihdam sağladığı 10 kişiyle glütensiz beslenmek isteyenlere özel yiyecekler yapıyor.

Rahatsızlığıyla ilgili ilaç tedavisi devam eden Güneşer, yaptığı glütensiz ekmekten baklavaya, katmerden keke, simitten kurabiyeye kadar çok sayıda yiyeceği kentin yanı sıra sosyal medya hesabı üzerinden aldığı siparişlerle Türkiye'nin çok sayıda iline gönderiyor.

- "İnsanlar buraya reçeteyle geliyorlar"

Nebahat Güneşer, AA muhabirine, kendi için başladığı glütensiz yiyecek yapımının mesleği haline geldiğini söyledi.

Evinin mutfağında başlayan yolculuğunda bugün çok sayıda hastaya dokunur hale geldiğini anlatan Güneşer, şöyle konuştu:

"İnsanlar buraya reçeteyle geliyorlar. Şeker, kanser, bağırsak problemi yaşayan, böbrek yetmezliği olan hastalara özel üretimler yapıyorum. İnsanların burada şifa bulması beni mutlu ediyor. Mutlu oldukça da daha fazla üretim yapıyorum. Sağlığına kavuşmak isteyenlere karşı kendimi sorumlu hissediyorum. Hem kendim sağlıklı besleniyorum hem de benim gibi rahatsızlık geçirenlere güzel bir yol gösterdiğimi düşünüyorum."

Güneşer, işini severek sürdürdüğünü ve her geçen gün de yaptıkları yiyeceklere talebin arttığını dile getirdi.

- "Hayalimizi gerçekleştirdik"

Cansın Or da iş yerinde annesinin üretim, kendisinin de işletme kısmıyla ilgilendiğini anlattı.

Annesiyle iş yapmanın kendisini mutlu ettiğini belirten Or, şunları kaydetti:

"Annemle çalışmak istedim çünkü çok güzel bir girişimde bulundu ve hayallerini gerçekleştirdi. Ben de ona destek olmak istedim. Çok mutluyum çünkü hayalimizi gerçekleştirdik. Müşterilerin kapıdan çıkarken gösterdikleri güleryüz, emeklerimizin karşılığını aldığımızı gösteriyor. Önemli olan yaptığımız işin geri dönüşünü almak. İyi ki mesleğimden istifa edip bu işi yapmışım."