Kapalı alanlardaki düşük nem göz kuruluğunu tetikliyor

İSTANBUL - Medicana International İstanbul Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Sait Alim, kış aylarında düşük nem ve uzun süreli ısıtma kullanımının gözlerde yanma, batma ve kızarıklık gibi şikayetlere yol açabildiğini belirtti.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, kış aylarında evlerde ve kapalı alanlarda yaygın kullanılan ısıtıcı ve kalorifer sistemleri, ortam havasında belirgin bir kuruluğa yol açıyor.

Kapalı alanlarda uzun süre vakit geçirilmesine bağlı olarak nem oranı giderek düşüyor. Bu düşüş, özellikle göz kuruluğu tanısı bulunan bireylerde mevcut şikayetlerin şiddetlenmesine neden oluyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Doç. Dr. Sait Alim, gözün en ön tabakasında yer alan ve göz sağlığının korunmasında önemli bir bariyer görevi üstlenen gözyaşı film tabakasının, yüksek ısıya ve düşük nem oranına maruz kalması durumunda normalden çok daha hızlı buharlaştığını aktardı.

Alim, bu buharlaşmaya bağlı olarak göz yüzeyinin yeterince nemli kalamadığına, koruyucu tabakanın zayıflamasıyla günlük yaşamı olumsuz etkileyen kuruluk hissinin belirginleştiğine değindi.

Masa başında çalışmanın, uzun süre bilgisayar ekranına bakmanın ve yoğun şekilde akıllı telefon kullanmanın kişilerde göz kırpma sayısında belirgin bir azalmaya neden olduğuna dikkati çeken Alim, "Normal şartlarda farkında olunmadan gerçekleşen göz kırpma refleksi, ekran kullanımına bağlı olarak baskılanıyor. Bu durum, gözyaşının göz yüzeyine eşit şekilde yayılmasını zorlaştırıyor ve gün içerisinde artan kuruluk şikayetlerine zemin hazırlıyor." değerlendirmesinde bulundu.

- "Ani ısı değişimleri kuruluğu artırıyor"

Alim, soğuk bir dış ortamdan kısa süre içinde sıcak ve kuru bir kapalı ortama geçilmesiyle gözyaşı film tabakasındaki buharlaşma hızının arttığını, özellikle kış aylarında sık karşılaşılan bu ani ısı değişimlerinin kontakt lens kullanımıyla birleştiğinde göz yüzeyinde daha yoğun kuruluk hissine yol açarak şikayetlerin kalıcı hale gelebileceğini kaydetti.

Göz kuruluğunu azaltmak için ortam nem oranında dengeyi sağlamanın önemli olduğunu vurgulayan Alim, şu ifadeleri kullandı:

"Ekran kullanımında düzenli molalar vermek, sık göz kırpma alışkanlığı kazanmak ve doğrudan hava akımına maruz kalmaktan kaçınmak, bu konuda faydalı olabiliyor. Ilık kompres uygulamaları göz kapaklarındaki bezlerin daha rahat salgı yapmasına yardımcı olduğu gibi, göz kuruluğu şikayeti olan kişiler doktorlarının önerdiği suni gözyaşı damlalarını düzenli kullandıklarında rahatlama sağladıklarını görecekler."

Doç. Dr. Sait Alim, gözlerdeki kuruluk hissinin iki haftadan uzun sürmesi, şiddetli ağrıya eşlik eden görme azalması, belirgin kızarıklık oluşması ya da kullanılan damlalara rağmen şikayetlerin gerilememesi durumlarında gecikmeden bir göz hastalıkları uzmanına başvurulmasının önem taşıdığını belirtti.



