İlginizi Çekebilir

Mersin'de silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı
Antalya’da kaybolan 55 küçükbaş hayvan jandarma ekiplerince bulundu
MHR GYO kurumsal yönetim notunu yükseltti
Bozyazı ilçesinde kamyonun çarptığı yaya yaralandı
Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özkan, "CES 2026" fuarına katıldı
Antalya'da "Şafak-07 Huzur-01" operasyonunda 10 şüpheli yakalandı
Akdeniz Üniversitesinde tarımsal eğitimle ilgili program düzenlendi
Yeni Başhekim Hakkoymaz Oldu
Yeni Başkan Mehmet Reşat Esen Oldu
Toroslar ilçesinde 100 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

Karaca "Container Store" konseptli mağazasını Ümraniye'de açtı

Karaca

Karaca "Container Store" konseptli mağazasını Ümraniye'de açtı

İSTANBUL - Ev ve yaşam ürünleri markası Karaca, "Container Store" konseptli yeni mağazasını Ümraniye Limonlu Cadde AVM'de açtı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Yamanevler metro istasyonunun yanında bulunan AVM'de açılan mağaza, 814 metrekarelik alanda hizmet verecek.

Küçük ev aletlerinden sofra ve mutfak ürünlerine kadar pek çok ürünün yer aldığı mağazada, enerji tasarruflu aydınlatma sistemleri ve çevre dostu malzemeler kullanıldı.

Yeni açılışla Karaca'nın Container Store konseptli mağaza sayısı 15'e ulaştı. Bu mağazaların 3'ü Paris, Köln ve Londra'da, 12'si ise Türkiye'de bulunuyor.

İstanbul'da Basın Ekspres, Viaport, Marmara Forum, Akbatı, Pendorya ve Torium'un ardından 7'nci Container Store, Limonlu Cadde'de faaliyete geçti. Konseptin yer aldığı diğer iller arasında İzmir, Bursa, Adana, Antakya ve Samsun bulunuyor.

Türkiye genelinde 300'ün üzerinde mağazası bulunan markanın yeni mağaza açılışı kapsamında ziyaretçilere özel etkinlikler düzenlenirken, çeşitli indirim ve kampanyalar sunuldu.​​​​​​​



Ekonomi 12.01.2026 15:51:30 0
Anahtar Kelimeler: karaca "container store" konseptli mağazasını ümraniye'de açtı

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

Dolandırıcılık Suçu
Bahri Çolpan

Doğru Bir Tanedir
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

İdareciler Günü ve Zamanında Söylenmeyen Sözler
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Rezerv Alan İlanının Artıları Ve  Eksileri
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

2026 yılına hoş geldin derken…
Ecz. M.Akif Maskan

Uyku ve Hormonlar: Gece Dinlenirken Vücut Çalışır

Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Tenekeler Diyarı

İlginizi Çekebilir

1

Mersin'de silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

2

Antalya’da kaybolan 55 küçükbaş hayvan jandarma ekiplerince bulundu

3

MHR GYO kurumsal yönetim notunu yükseltti

4

Bozyazı ilçesinde kamyonun çarptığı yaya yaralandı

5

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özkan, "CES 2026" fuarına katıldı

6

Antalya'da "Şafak-07 Huzur-01" operasyonunda 10 şüpheli yakalandı

7

Akdeniz Üniversitesinde tarımsal eğitimle ilgili program düzenlendi

8

Yeni Başhekim Hakkoymaz Oldu

9

Yeni Başkan Mehmet Reşat Esen Oldu

10

Toroslar ilçesinde 100 kilogram kaçak tütün ele geçirildi