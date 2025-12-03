İlginizi Çekebilir

Isparta'da 3. Gençlik Çalıştayı başladı
Pozantı'da Dünya Engelliler Günü dolayısıyla etkinlik yapıldı
Samandağ İlçe Emniyet Müdürü Nacioğlu'ndan engelli bireylere ziyaret
Aladağlı sporcuların başarısı
Kaş'ta yelkenli bir yat yandı
Tarımda sürdürülebilirliğin örnekleri Eco-Talks'ta ele alındı
Antalya'da açılan "İyilik Atölyesi" ile ihtiyaç sahiplerine destek olunacak
TAV Havalimanları ve Havaş'ta üst düzey atamalar
Akdeniz Üniversitesinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla program düzenlendi
Antakya ilçesinde Dünya Engelliler Günü dolayısıyla etkinlik yapıldı

Karmod Çanakkale'deki maden sahasına prefabrik ofis ve laboratuvar kurdu

Karmod Çanakkale

Karmod Çanakkale'deki maden sahasına prefabrik ofis ve laboratuvar kurdu

İSTANBUL - Karmod, Çanakkale'nin Çan ilçesindeki maden sahasında prefabrik ofis ve laboratuvar binasının kurulumunu tamamladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Karmod, prefabrik ve konteyner şantiye yapılarıyla maden firmalarının mobilizasyon süreçlerinde en çok tercih edilen markalar arasında yer alıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karmod Prefabrik Genel Müdürü Uğur Kadir, şantiye mobilizasyonlarıyla maden sahalarını güvenli ve ergonomisi yüksek yapılarla buluşturduklarını belirtti.

Kadir, madencilik şantiye yapılarındaki hizmetlerinin saha planlamasından kuruluma kadar tüm süreçleri kapsadığını aktararak, "Zorlu çalışma koşullarına sahip maden sahalarında inşa edilecek yapıların öncelikli olarak planlaması uzmanlık gerektirmektedir. Sektördeki birikim ve organizasyon gücümüzle maden firmalarının şantiye yapı ihtiyaçlarına planlamadan kuruluma sürdürülebilir binalarımızla hizmet veriyoruz." değerlendirmelerinde bulundu.

Türkiye'nin birçok bölgesindeki maden çalışanlarına evlerindeki rahatı hissettirecek konforlu mekanlar oluşturduklarını vurgulayan Kadir, şunları kaydetti:

"Çan ilçesinde de mermer madeni sahasında toplam 405 metrekare büyüklüğünde şantiye ofisi ve laboratuvar binası kurulumu gerçekleştirdik. Bina, 3,5 metre kot yüksekliğinde saha ihtiyaçlarına özel projelendirilerek üretildi. Sandviç panel prefabrik yapı modeliyle inşa edilen binanın panellerinde yüksek yalıtım ve yangın güvenliğine sahip taş yünü malzemeler kullanıldı. Kurulum 16 günde tamamlandı."



Ekonomi 3.12.2025 17:27:12 0
Anahtar Kelimeler: karmod çanakkale'deki maden sahasına prefabrik ofis ve laboratuvar kurdu

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

Türkiye’de Çocuk İşçi Olmak: Sömürü, İhmal ve Korunması Gereken Haklar
Bahri Çolpan

Herkes Bir Engelli Adayıdır
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

Ayrışma Değil, Birleşme Vakti!
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Algı Yönetimi ve Olgu Gerçeği
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

Ölünün arkasından teneke çalmak!
Ecz. M.Akif Maskan

Ekranların Işığında Kaybolan Sağlık: Modern Yorgunluğun Sessiz Hikâyesi
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

İhtiyaç, Menfaat ve Siyaset

İlginizi Çekebilir

1

Isparta'da 3. Gençlik Çalıştayı başladı

2

Pozantı'da Dünya Engelliler Günü dolayısıyla etkinlik yapıldı

3

Samandağ İlçe Emniyet Müdürü Nacioğlu'ndan engelli bireylere ziyaret

4

Aladağlı sporcuların başarısı

5

Kaş'ta yelkenli bir yat yandı

6

Tarımda sürdürülebilirliğin örnekleri Eco-Talks'ta ele alındı

7

Antalya'da açılan "İyilik Atölyesi" ile ihtiyaç sahiplerine destek olunacak

8

TAV Havalimanları ve Havaş'ta üst düzey atamalar

9

Akdeniz Üniversitesinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla program düzenlendi

10

Antakya ilçesinde Dünya Engelliler Günü dolayısıyla etkinlik yapıldı