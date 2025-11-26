Karmod Fransa'da 5. etap çelik konstrüksiyon ev projesini tamamladı

İlginizi Çekebilir

İSTANBUL - Karmod, Fransa'nın Marsilya şehrinde 5. etap çelik konstrüksiyon ev projesini tamamlayarak teslim etti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Karmod, Fransa'da çelik konstrüksiyon konut projeleri gerçekleştirmeyi sürdürüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karmod Prefabrik Yurt Dışı Satış Müdürü Ozan Aydın, konut alanında gerçekleştirdikleri projeleriyle Avrupa genelinde sürdürülebilir ivme yakaladıklarını belirtti.

Hızlı inşa süreçleriyle çelik evlerde Avrupa'da tercih edilen konut markası olduklarını aktaran Aydın, şöyle devam etti:

"Karmod olarak prefabrik çelik ev sektöründe yeni teknolojileri kullanarak üretim gerçekleştiriyoruz. Kısa sürede üretim, kolay nakliye ve hızlı inşa süreçleriyle çelik evlerde Avrupa ülkelerinde tercih edilen konut markasıyız. Fransa, Almanya, İngiltere, Portekiz, İtalya, Romanya, Yunanistan, Bulgaristan konut projelerimizde öne çıkan ülkeler."

Aydın, özellikle kurulumun hızlı olmasının kıta genelinde konutlarına ilgiyi artırdığını vurgulayarak, "Karmod, ülkeler özelinde yapı statiği ve yalıtım uygulamaları standartları açısından da beklentileri karşılayacak donanımda konutlar inşa ediyor. Yine bu lokasyonda kara yolu nakliye ağının yaygın kullanılabilmesi ürün sevkiyatlarımızı oldukça kolaylaştırıyor." değerlendirmesini yaptı.

Marsilya'da inşa ettikleri konut projesinin 2 1 daire tipinde 94 metrekare büyüklükte olduğuna dikkati çeken Aydın, üretim sonrası sevkiyatı tüm malzemeleriyle tek araçla gerçekleştirdiklerini anlattı.

Aydın, kurulumu 10 günde tamamladıklarına işaret ederek, projelendirmenin, teknik ofislerinde, Fransa yapı güvenliği standartlarında hazırlandığını ve yalıtım uygulamalarının ülke standartlarına özel gerçekleştirildiğini kaydetti.



