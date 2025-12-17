İlginizi Çekebilir

Karmod Fransa'daki çelik konstrüksiyon ev projelerinin 6. etabına başladı

İSTANBUL - Karmod Fransa'nın başkenti Paris'te 6. etap çelik konstrüksiyon konut projesinin kurulumuna başladı.

Şirketten yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Karmod Prefabrik Yurt Dışı Satış Müdürü Ozan Aydın, villa konut alanında Fransa'da tercih edilen marka olduklarını belirtti.

Aydın, güvenli çelik konstrüksiyon konut ev modellerine olan ilgiyi Avrupa genelinde artırdıklarının altını çizerek, "Çelik konstrüksiyon konut sistemi Avrupa ülkelerinde uzun yıllardır tercih edilen bir model. Yenilikçi üretim modelimizle çelik konstrüksiyonun saha inşa süreçlerine fark edilir bir hızlandırma getirdik." ifadelerini kullandı.

Konutta saha üretimini sıfırlayarak tamamen montajla ilerleyen bir model ortaya koyduklarına dikkati çeken Aydın, yeni nesil çelik konstrüksiyon evlerini işçilikleri minimize ederek çok kısa sürelerde yerinde kurulum ile gerçekleştirdiklerini anlattı.

Aydın, aynı zamanda kurulum hizmetini kendi profesyonel ekipleriyle verdiklerine işaret ederek, "İşçilik maliyetlerini azaltan, güvenli, uzun ömürlü çelik konstrüksiyon evlerimize Avrupa genelinde ilgi her geçen gün artıyor. Fransa en çok çelik ev inşa ettiğimiz ülke oldu. Kıta genelinde aralarında Almanya, İngiltere ve İtalya'nın da bulunduğu 12 ülkede konut projeleri gerçekleştirdik." değerlendirmesinde bulundu.

Paris'te devam eden projenin 4 1 lüks konut modelinde tasarlandığını vurgulayan Aydın, şunları kaydetti:

"Fransa konut prosedürü dahilinde projelendirdiğimiz konutların üretimini İstanbul Tuzla'daki modern tesislerimizde gerçekleştirdik. Her bir konutu tek tırla kara yoluyla sevk ettik. Evlerin kurulumunu profesyonel montaj ekibimiz gerçekleştiriyor. Bina yalıtım malzemeleri bölge iklim özelliğine göre seçildi. Paris'te montajı devam eden projemiz 4 1 lüks konut modelinde ve 135 metrekare büyüklüğe sahip."



17.12.2025
