Karmod'dan kurumsal konseptlere özel güvenlik kulübesi

İSTANBUL - Karmod, firmaların yönetim merkezleri ve bina konseptlerine uyumlu, kurumsal kimliğe özel güvenlik kulübeleri üretmeye başladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Karmod, bina konseptlerine uyumlu tasarımda güvenlik kulübeleri ve kurumsal markalara özel yapı çözümleri sunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karmod Kabin Genel Müdürü Zekai Küçük, yönetim merkezi binaları için estetik değeri yüksek güvenlik yapıları hazırladıklarını belirtti.

Kurumsal kimliğe özel güvenlik kulübeleriyle firmaların yapı uyumu sorunlarına çözüm getirdiklerine dikkati çeken Küçük, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Standart üretimli klasik güvenlik yapıları kurumsal konseptteki yönetim binalarına uyum konusunda yetersiz kalıyordu. Firmalar binalarına uyumlu hazır yapı bulamadıklarından kendileri uzun süreçli ve daha yüksek maliyetli çözüm arayışına gitmek zorunda kalıyorlardı. Bu ihtiyaçtan hareketle sektördeki öncülüğümüzle kurumsal kimliklere özel güvenlik kulübeleri geliştirdik."

Küçük, projelere gösterilen ilgiden memnuniyet duyduklarını aktararak, yapı estetiğiyle birlikte geniş görüş açısı sunan kabinlerle güvenlik personeline ergonomisi yüksek, konforlu çalışma alanları hazırladıklarını kaydetti.

Türkiye'de önde gelen büyük firma ve markaların söz konusu kabinleri tercih ettiğini vurgulayan Küçük, "Bu alandaki son projemizi AJet Genel Müdürlük binası için gerçekleştirdik. Projeyi 150x270 özel prekast kabin modelimiz üzerinden tamamladık. Güvenlik yapımızla ana binaya tam uyum kazandırdık." ifadelerine yer verdi.