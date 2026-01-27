Kaş-Demre kara yolunda dolu ulaşımı aksattı

ANTALYA - Antalya'nın Demre ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan dolu yağışı, ulaşımda aksamalara neden oldu.

Kaş-Demre D-400 kara yolunun Yavu Mahallesi mevkisinde yaklaşık 20 dakika süren dolu nedeniyle yol kısa sürede beyaza büründü.

Yoğun dolu ve sağanak nedeniyle trafik durma noktasına geldi. Kayganlaşan yolda bazı araçlar kontrolden çıkarak yolun dışına savruldu.

Yolun ulaşıma kapanmasıyla uzun araç kuyrukları oluştu.

Jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemleri alarak trafiği kontrollü şekilde yönlendirdi.

Sürücüler, dolu nedeniyle kayganlaşan zemin konusunda dikkatli olmaları yönünde uyarıldı.

Yağışın etkisini kaybetmesinin ardından kara yolu yeniden ulaşıma açıldı.