İlginizi Çekebilir

Basketbol Ziraat Bankası Erkekler Türkiye Kupası'nda çeyrek final kura çekimi yapıldı
Osman Aksoy DEİK Türkiye-Nijerya İş Konseyi Başkanlığına seçildi
Isparta'da otomobilin şarampole devrildiği kazada sürücü ağır yaralandı
Hatay'da hafif ticari araçla panelvanın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı
Mersin'de sağlık çalışanları, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı
Mdgrup Osmaniyespor Başkanı Demir:” Osmaniyespor Herkesin Takımıdır”
Antalya'da kongre turizmi uluslararası organizasyonlarla hareketlenecek
Adana'da aranan 2 firari hükümlü yakalandı
Kaş'ta fırtınada bazı ağaçlar kökünden söküldü, elektrik direkleri devrildi
Doğa sporcuları Aladağlar'ın karla kaplı eteklerinde sınırlarını zorluyor

Kaş'ta fırtınada bazı ağaçlar kökünden söküldü, elektrik direkleri devrildi

Kaş

Kaş'ta fırtınada bazı ağaçlar kökünden söküldü, elektrik direkleri devrildi

ANTALYA - Antalya'nın Kaş ilçesinde fırtına nedeniyle bazı ağaçlar kökünden söküldü, elektrik direkleri devrildi, bir okulun çatısında hasar oluştu.

Turistik ilçede dün akşam etkisini göstermeye başlayan ve saatteki hızı 50 ila 70 kilometreyi bulan fırtına, yaşamı olumsuz etkiledi.

Fırtına nedeniyle bazı ağaçlar kökünden söküldü, elektrik direkleri devrildi. Bazı evlerin çatılarında kurulu güneş enerjisi panelleri yerinden koparak sokağa savruldu.

Bir evin üzerine ağaç devrilirken, bazı iş yerleri ve dükkanlarda da hafif hasar oluştu. İşletmelere ait tabela ve çeşitli malzemeler zarar gördü.

Fırtına, Kalkan Mahallesi'ndeki Kalkan İlkokulu ve Ortaokulunun çatısına da zarar verdi.

Kaş Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, devrilen ağaçları kaldırdı.

Yağışın da aralıklarla görüldüğü ilçede, fırtınanın etkisini geç saatlere kadar sürdürmesi bekleniyor.



Yurt Dünya 22.01.2026 13:02:52 0
Anahtar Kelimeler: kaş'ta fırtınada bazı ağaçlar kökünden söküldü elektrik direkleri devrildi

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

HAGB, yani hükmün açıklanmasının geriye bırakılması kararı nedir?

Bahri Çolpan

Bahçeli Osmaniyespor’a El Atmalıdır
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

İdareciler Günü ve Zamanında Söylenmeyen Sözler
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Rezerv Alan İlanının Artıları Ve  Eksileri
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

“Sebepsiz Sebep?”
Ecz. M.Akif Maskan

Uyku ve Hormonlar: Gece Dinlenirken Vücut Çalışır

Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Tenekeler Diyarı

İlginizi Çekebilir

1

Basketbol Ziraat Bankası Erkekler Türkiye Kupası'nda çeyrek final kura çekimi yapıldı

2

Osman Aksoy DEİK Türkiye-Nijerya İş Konseyi Başkanlığına seçildi

3

Isparta'da otomobilin şarampole devrildiği kazada sürücü ağır yaralandı

4

Hatay'da hafif ticari araçla panelvanın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı

5

Mersin'de sağlık çalışanları, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

6

Mdgrup Osmaniyespor Başkanı Demir:” Osmaniyespor Herkesin Takımıdır”

7

Antalya'da kongre turizmi uluslararası organizasyonlarla hareketlenecek

8

Adana'da aranan 2 firari hükümlü yakalandı

9

Kaş'ta fırtınada bazı ağaçlar kökünden söküldü, elektrik direkleri devrildi

10

Doğa sporcuları Aladağlar'ın karla kaplı eteklerinde sınırlarını zorluyor