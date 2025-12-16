İlginizi Çekebilir

Kayıp balıkçının KKTC sahilinde bulunan cenazesi Hatay'da defnedildi

HATAY - Balık avına çıktığı denizde kaybolan 57 yaşındaki Refik Sahiloğulları'nın, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) sahilinde bulunan cenazesi Hatay'ın Samandağ ilçesinde toprağa verildi.

KKTC sahilinde 2 gün önce bulunan Sahiloğulları'nın cenazesi, morgdaki işlemlerin ardından memleketi Samandağ'a götürüldü.

Sahiloğulları için Çiğdede Mahallesi'nde kılınan cenaze namazına ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Namazın ardından balıkçının naaşı, dualar eşliğinde mahalle mezarlığına defnedildi.

Samandağ ilçesi Çevlik Sahili'nde 2 Aralık'ta tekneyle balık avına çıkan Sahiloğulları'ndan haber alınamaması üzerine arama kurtarma çalışması başlatılmıştı. KKTC sahilinde bulunan cesedin, aile yakınlarından alınan DNA örneğiyle karşılaştırılması sonucu Sahiloğulları'na ait olduğu belirlenmişti.




