Kazakistan Antalya Başkonsolosu Kanafeyev'den Türk iş insanlarına yatırım çağrısı:

ANTALYA - HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - Kazakistan'ın Antalya Başkonsolosu Kuat Kanafeyev, Türk girişimcilerin Kazakistan'da tarım, inşaat, sanayi, enerji ve lojistik alanlara ilgi gösterdiğini belirterek, Türk yatırımcıları ülkesine davet etti.



Kanafeyev, AA muhabirine, Kazakistan'ın 16 Aralık 1991'de bağımsızlığını kazandığını ve Türkiye'nin Kazakistan'ın bağımsızlığını tanıyan ilk ülke olduğunu söyledi.

Bağımsızlık yılları boyunca Kazakistan'ın zorlu ancak son derece önemli bir gelişim sürecinden geçtiğini anlatan Kanafeyev, özellikle 1990'lı yılların başında ciddi ekonomik güçlüklerle karşı karşıya kaldıklarını belirtti.

Zaman içerisinde ekonomiyi güçlendirmeyi, devlet kurumlarını oluşturmayı ve yabancı yatırımları Kazakistan'a çekmeyi başardıklarını aktaran Kanafeyev, "Kazakistan, diyalog, güven ve barışçıl işbirliğine dayalı açık bir dış politika anlayışını benimsedi. Biz bilinçli şekilde barışı ve karşılıklı anlayışı esas aldık." dedi.

Ülkelerine yabancı yatırımcıları da çektiklerini dile getiren Kanafeyev, yatırımcılara öngörülebilirlik, koruma ve büyüme imkanları sunduklarını bildirdi.

Siyasi ve ekonomik istikrar, vergi teşvikleri, serbest ekonomik bölgeler ve yatırımların korunmasına yönelik devlet garantilerinin yatırımcıların ülkelerine gelmesinde önemli etken olduğunu ifade eden Kanafeyev, "Astana Uluslararası Finans Merkezi, İngiliz ortak hukuk sistemi esaslarına göre çalışmakta ve dünya çapında bağımsız yargıçların görev yaptığı bir yapıya sahiptir. Bu da yatırımcılara yüksek düzeyde hukuki güvence ve güven ortamı sağlamaktadır. Devlet destek mekanizmaları ve 'tek durak ofis' ilkesi de ülkemizin yatırım cazibesini artıran önemli unsurlar arasındadır." diye konuştu.

- "Türk yatırımcıları desteklemeye hazırız"

Kuat Kanafeyev, Kazakistan'ın zengin doğal kaynak potansiyeli, geniş yüz ölçümü ve Orta Asya ile Avrasya Ekonomik Birliği pazarlarına erişim imkanları sayesinde büyük ölçekli büyüme fırsatları sunduğunu kaydetti.

Bugün Kazakistan'ın yeni yatırım politikası izlediğini, üretim, teknolojik gelişme ve inovasyona yönelik alanlara öncelik verdiğini vurgulayan Kanafeyev, şunları söyledi:

"Hem büyük ölçekli yatırımlara hem de küçük ve orta ölçekli işletmelere açık bir yaklaşım benimsiyoruz. Türkiye'de gerçekleştirilen iş görüşmeleri ve iş forumları, Türk girişimcilerin özellikle tarım, inşaat, sanayi, enerji ve lojistik alanlarında Kazakistan'a ciddi ilgi gösterdiğini ortaya koymuştur. Bu çerçevede Türk yatırımcıların Kazakistan'a gelmelerini, iş dünyasıyla doğrudan temas kurmalarını ve olası işbirliği alanlarını değerlendirmelerini desteklemeye hazırız."

- Tarihi İpek Yolu, iki ülkenin konumunu güçlendiriyor

Başkonsolos Kanafeyev, tarihi İpek Yolu'nun bugün modern demir yolları, kara yolları, limanlar ve lojistik merkezler aracılığıyla yeni biçim kazandığını belirtti.

Çin ile Avrupa arasındaki yük taşımacılığının yaklaşık yüzde 85'inin Kazakistan topraklarından geçtiğini dile getiren Kanafeyev, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu yönüyle Kazakistan, Orta Asya, Çin, Rusya ve Avrupa'nın hızla büyüyen pazarlarına erişim sağlayan, Avrasya coğrafyasındaki kilit bir ulaşım ve lojistik merkez konumundadır. Coğrafi konumumuz, Kazakistan'ı hem gerçek hem de sembolik anlamda Doğu ile Batı arasında bir köprü haline getirmiştir. Bu durumun Türkiye açısından da özel bir önem taşıdığına inanıyorum. Zira Kazakistan üzerinden geçen güzergahlar, Türkiye'nin Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'yı birbirine bağlayan kilit bir lojistik merkez olarak konumunu daha da güçlendirmektedir."

Kazakistan'da dijitalleşme alanında da önemli çalışmalar yapıldığının altını çizen Kanafeyev, ülkede sunulan kamu hizmetlerinin yüzde 90'ından fazlasının çevrim içi olarak erişilebilir durumda olduğunu ve bu durumun da işlemleri hızlandırdığını kaydetti.

Bir işletmenin kuruluşu için gerekli çeşitli belge ve sertifikaların düzenlenmesi gibi pek çok işlemin dijital ortamda gerçekleştirilebildiğini ifade eden Kanafeyev, daha az bürokrasi, daha az bekleme süresi ve daha az kağıt kullanımına imkan sağlandığını sözlerine ekledi.