Keman sanatçısı Laçin'in ölümüne neden olan sürücüye verilen cezanın gerekçesi açıklandı

MERSİN - SERKAN AVCİ - Mersin'de otomobiliyle çarptığı 18 yaşındaki keman sanatçısı Laçin Akyol'un ölümüne neden olan tutuklu sürücüye verilen 4 yıl 5 ay 10 gün hapis cezasının gerekçesinde, sanığın yaya geçidinde başka bir aracın yavaşlamasına rağmen hızını azaltmadığı ve dikkat yükümlülüğüne aykırı hareket ettiği belirtildi.

Mersin 5. Ağır Ceza Mahkemesince, 30 Ekim'de görülen karar duruşmasında tutuklu sanık İ.H.Ç'ye "bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan verilen cezaya ilişkin gerekçeli karar hazırlandı.

Kararda, bilirkişi raporu, olay yeri, keşif ve görüntü inceleme tutanakları ile otopsi raporuna yer verildi.

Kovuşturma aşamasındaki bilirkişi raporuna ilişkin tespitler anlatılan kararda, "İ.H.Ç'nin, Karayolları Trafik Kanunu'nda yayalara ilk geçiş hakkının tanınması zorunluluğu ile araç hızının yol, hava, görüş ve trafik şartlarına göre ayarlanması yükümlülüğüne aykırı davranarak gerekli dikkat ve özeni göstermemesi nedeniyle kazanın meydana gelmesinde asli tam kusurlu olduğu anlaşılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Akyol'un, kara yolunun yaya geçidinden uygun zamanda geçmeye çalışmasından dolayı kazada herhangi bir kusurunun bulunmadığı bilgisi kararda yer aldı.

- Sürücünün kazada "şoförlük yeteneklerine ve şansına güvendiği" vurgulandı

Benzer nitelikteki bir olaya ilişkin Yargıtay hükmünden alıntı yapılan kararda, şu değerlendirme yapıldı:

"Seyir halindeki başka bir araç yavaşlamasına rağmen yaya geçidine yaklaşırken hızını azaltmayan sanığın, yaya geçidinden her an bir kişinin geçebileceğini, mevcut hızından dolayı duramayacağını, bu haliyle yaralama ya da ölüme neden olabileceğini öngördüğü halde tecrübesine, şoförlük yeteneklerine, özellikle de yaya geçidinin boş olmasından faydalanarak geçişini tamamlayabileceğine ve şansına güvendiği, böyle bir zanla objektif dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı hareket ederek, mevcut hızıyla tehlikeli şekilde geçiş yaptığı yaya geçidini kullanan Laçin Akyol'a fren tedbirine de başvurmaksızın önlemsizce çarparak ölümüne neden olduğu hükmü tesis edilmiştir."

Kararda İ.H.Ç'nin, olayın muhtemel sonucuna kayıtsız kalarak kabullendiğine dair dosya kapsamında şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delil bulunmadığı gerekçesiyle dosyada "olası kast" uygulanması için koşulların oluşmadığı, sanığın gerçekleşmesini istemediği ancak öngördüğü sonucun meydana gelmesini engelleyecek şekilde objektif özen yükümlülüğüne uygun davranmayarak "bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçunu işlediği belirtildi.

Tutukluluğunun devamına hükmedilen sanığa verilen 5 yıl 4 ay hapis cezasında "takdir indirimi" uygulandığı bilgisi paylaşılan kararda, şunlar kaydedildi:

"Sanığın geçmişi, sosyal ilişkileri, fiilden sonraki ve yargılama sürecindeki pişmanlığını gösteren davranışları ve cezanın failin geleceği üzerindeki olası etkileri göz önünde bulundurularak mahkememizce sanık lehine indirim sebebi kabul edilerek TCK'nin 62. maddesi gereğince cezasından takdiren 1/6 oranında indirim yapılarak 4 yıl 5 ay 10 gün hapis cezasıyla cezalandırılmasına, cezanın miktarı kaçma şüphesi oluşturduğundan tutukluluk halinin devamına hükmedilmiştir."

- Cezayı yetersiz bulan ailenin avukatı istinafa başvuracak

Akyol'un ailesinin avukatı Berkay Boran, AA muhabirine, kazada sanat dünyası için kıymetli bir genç kızın hayatını kaybettiğini söyledi.

Laçin'in yakınlarının tarifsiz acı yaşadığını dile getiren Boran, "Laçin ailesi tarafından büyük emek ve özveriyle yetiştirilmiş, ülkemize de değer katan bir keman sanatçısıydı. Böylesi elim bir kazada, dikkatsizlik, özensizlik, gereken tedbirleri almama ve göz göre göre yaşanan olayda onu kaybettiğimiz için çok üzgünüz." dedi.

Boran, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sürecin başından itibaren olayın, 'olası kast' kapsamında değerlendirilmesi kanaatindeyiz. Nitekim sanık yasal hız limitinin üzerinde, ışıklı yaya tabelasının bulunduğu mevkide, meskun mahalledeki trafiğin en yoğun gün ve saatte Laçin'i yaya koridorunda görmesine rağmen üç defa selektör yapma suretiyle fren tedbirine başvurmadan eylemini gerçekleştirmiştir. Bu nedenle sanık taksir düzeyini aşmıştır. Yerel mahkemece sanık hakkında verilen ceza miktarı nedeniyle kamu vicdanı rahatsız olmuştur. Kararı, hukuka ve vicdana uygun bulmuyoruz. İstinaf itiraz yoluna başvurarak yasal sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız."

- Olay ve dava süreci

Mezitli ilçesi Fatih Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'nda 25 Ocak'ta arkadaşıyla yolun karşısına geçmeye çalışırken İ.H.Ç'nin kullandığı otomobilin çarpması sonucu yaralanan 18 yaşındaki Laçin Akyol, tedavi gördüğü hastanede 7 Şubat'ta hayatını kaybetmiş, genç sanatçının organları ailesinin kararıyla bağışlanmıştı.

Kazaya ilişkin soruşturma kapsamında 26 Ocak'ta yakalanıp "ev hapsi" tedbiri altında tutulan sürücü İ.H.Ç, savcılık talimatıyla yeniden gözaltına alınmış ve "taksirle öldürme" suçlamasıyla tutuklanmıştı. Mersin 5. Ağır Ceza Mahkemesince 30 Ekim'de görülen karar duruşmasında sanık, "bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan 4 yıl 5 ay 10 gün hapis cezasına çarptırılmıştı. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetmişti.