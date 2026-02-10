İlginizi Çekebilir

Aston Martin Türkiye'den İstanbul'da özel sürüş etkinliği
Adana'da 2 tırın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
Kemer Devlet Hastanesi Başhekimi Dağlı'ya ödül verildi
Kepez'de Meme Kanseri Farkındalık Eğitimi düzenlendi
17 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında Hindistan'ı 1-0 yendi
Manavgat Cumhuriyet Başsavcısı Selimefendigil, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı
Mersin'de çöp biriktirilen evden ruhsatsız silah ve 115 bin lira çıktı
TT Ventures girişim hızlandırma programı PİLOT'un 14. dönem başvuruları başladı
NetWork kış sezonu için kürk dokulu dış giyim seçkisini tanıttı
Türkiye Açık Para Golf Turnuvası, Antalya'da başladı

Kemer Devlet Hastanesi Başhekimi Dağlı'ya ödül verildi

Kemer Devlet Hastanesi Başhekimi Dağlı

Kemer Devlet Hastanesi Başhekimi Dağlı'ya ödül verildi

ANTALYA - Kemer Turizmci ve İş İnsanları Derneği (KEMİAD) tarafından düzenlenen törende, Kemer Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Çağdaş Dağlı'ya ödül verildi.

Kemer ilçesindeki bir otelde düzenlenen organizasyonda konuşma yapan Dağlı, KEMİAD yetkililerine teşekkür etti.

Hastaneyi evi, çalışanları ailesi, hastaları da misafir kabul ettiğini dile getiren Dağlı, "Amacımız sadece tedavi değil, aynı zamanda sıcak ve güvenli bir ortam sunmak." dedi.

Hastaneyi çok daha iyi yerlere getireceklerini belirten Dağlı, "Hastaneye gelen vatandaşlarımız bir dertle geliyorlardı. Onlara biz derman olmak zorundayız ve bir dert daha eklememek için, derman olmak için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Dağlı'ya ödülü takdim edildi.

Programa Kemer Kaymakamı Ahmet Solmaz ve Kemer Cumhuriyet Başsavcısı Gamze Almalı da katıldı.



Yurt Dünya 10.02.2026 18:47:14 0
Anahtar Kelimeler: kemer devlet hastanesi başhekimi dağlı'ya ödül verildi

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

1. Muris Muvazaasında "Görünürdeki İşlem" ve "Gizli İrade"nin Üçüncü Kişilere Etkisi
Bahri Çolpan

Bahçeli’nin Haberi Var mı Acaba?
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

İdareciler Günü ve Zamanında Söylenmeyen Sözler
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Rezerv Alan İlanının Artıları Ve  Eksileri
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

“Bahçe gülü, Oğul balı!”
Ecz. M.Akif Maskan

Uyku ve Hormonlar: Gece Dinlenirken Vücut Çalışır

Esef Gök

Kardeşlik Alayları Yeniden Kuruluyor: 9 Şubat’ın Tarihi Kodları
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Diploma Enflasyonu ve Aşırı Nitelik Yanılsaması

İlginizi Çekebilir

1

Aston Martin Türkiye'den İstanbul'da özel sürüş etkinliği

2

Adana'da 2 tırın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

3

Kemer Devlet Hastanesi Başhekimi Dağlı'ya ödül verildi

4

Kepez'de Meme Kanseri Farkındalık Eğitimi düzenlendi

5

17 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında Hindistan'ı 1-0 yendi

6

Manavgat Cumhuriyet Başsavcısı Selimefendigil, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

7

Mersin'de çöp biriktirilen evden ruhsatsız silah ve 115 bin lira çıktı

8

TT Ventures girişim hızlandırma programı PİLOT'un 14. dönem başvuruları başladı

9

NetWork kış sezonu için kürk dokulu dış giyim seçkisini tanıttı

10

Türkiye Açık Para Golf Turnuvası, Antalya'da başladı