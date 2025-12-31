İlginizi Çekebilir

Biruni Üniversitesinde Dijital Teknoloji Zirvesi Düzenlendi
MultiPay çevrim içi platformlardan yapılan ödeme işlemlerinde yüzde 70 büyüdü
Gölhisar'da 402 litre sahte içki ele geçirildi
Bozyazı'da "İlçe İdare Şube Başkanları Toplantısı" yapıldı
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nden TARSİM'e ziyaret
Burdur'daki Salda Kayak Merkezi'ne ilk kar yağdı
Amazon.com.tr'de 2025'te en çok satılan kitaplar belli oldu
Türkiye Finans'a "Uçtan Uca Otomasyon" ödülü
Bu yıl denize indirilen 60 yat "Antalya" imzası taşıyor
Habib-i Neccar Camisi 3 yıl aradan sonra ilk cuma namazına hazırlanıyor

Kepez'de yeni yıl öncesinde fırınlar denetlendi

Kepez

Kepez'de yeni yıl öncesinde fırınlar denetlendi

ANTALYA - Kepez Belediyesi ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yeni yıl öncesinde ilçedeki fırınlarda denetim yapıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, zabıta müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen denetimler kapsamında 8 fırın ziyaret edildi.

Kontrollerde, işletmelerin temizlik, hijyen ve üretim standartları gibi kriterlere dikkat edildi.

Ayrıca, ambalajlı ekmek ürünlerinde üretim ve son kullanma tarihleri de denetlendi.

Denetimler sonunda 3 iş yerine açma ve çalışma belgesi olmadığı, 3 iş yerine hijyen kurallarına uymadığı ve 1 iş yerine de eksik gramajlı ekmek üretimi nedeniyle idari yaptırım kararı tutanağı düzenlendi.



Yurt Dünya 31.12.2025 12:17:36 0
Anahtar Kelimeler: kepez'de yeni yıl öncesinde fırınlar denetlendi

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

11. Yargı paketi neleri içeriyor? Kimleri etkiliyor?

Bahri Çolpan

Mdgrup Osmaniyespor Üvey Evlat Değildir
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

Ayrışma Değil, Birleşme Vakti!
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Algı Yönetimi ve Olgu Gerçeği
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

2025 yılına güle güle derken…
Ecz. M.Akif Maskan

Bağırsaklarımız Sadece Sindirmez, Hayatımızı Yönetir
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Tenekeler Diyarı

İlginizi Çekebilir

1

Biruni Üniversitesinde Dijital Teknoloji Zirvesi Düzenlendi

2

MultiPay çevrim içi platformlardan yapılan ödeme işlemlerinde yüzde 70 büyüdü

3

Gölhisar'da 402 litre sahte içki ele geçirildi

4

Bozyazı'da "İlçe İdare Şube Başkanları Toplantısı" yapıldı

5

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nden TARSİM'e ziyaret

6

Burdur'daki Salda Kayak Merkezi'ne ilk kar yağdı

7

Amazon.com.tr'de 2025'te en çok satılan kitaplar belli oldu

8

Türkiye Finans'a "Uçtan Uca Otomasyon" ödülü

9

Bu yıl denize indirilen 60 yat "Antalya" imzası taşıyor

10

Habib-i Neccar Camisi 3 yıl aradan sonra ilk cuma namazına hazırlanıyor