Kepez'e hayvan barınağı yapılacak

ANTALYA - Kepez Belediyesi tarafından sokak hayvanlarının daha sağlıklı, güvenli ve modern koşullarda yaşamalarını amaçlayan hayvan barınağı inşa ediliyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Fevzi Çakmak Mahallesi'nde, 14 bin 497 metre kare alana inşa edilecek barınak, modern ve doğa ile uyumlu yapısıyla hayvanlar için önemli bir yaşam alanı olacak.

Barınak içerisinde, yönetim binası, veterinerli muayene ve tedavi binası, hayvan bakım binası, misafirler için otopark ve etkinlik alanları, korunmaya muhtaç hayvanlar için 3 barınma alanı ve 5 doğal yaşam alanı yer alacak.

Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, hayvanlar için yapabilecekleri en güzel adımın doğal yaşam alanı oluşturmak olduğunu belirtti.

Sokak hayvanlarıyla ilgili kanayan yarayı en kısa sürede sevgiyle saracaklarını aktaran Kocagöz, "Burası, Orman Bölge Müdürlüğü'nden tahsis edilen yaklaşık 15 bin dönümlük bir alan. Aşama aşama inşa ediyoruz. Burada hiçbir ağaca zarar verilmedi, tamamen boş ve taşlık bir alan. Yaklaşık 1500 hayvan kapasiteli bir barınak olacak." ifadesini kullandı.



