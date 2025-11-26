İlginizi Çekebilir

Kepez'e yeni sağlık tesisleri kazandırılacak

Kepez'e yeni sağlık tesisleri kazandırılacak

ANTALYA - Antalya'nın Kepez ilçesine hayırseverlerin desteğiyle 4 yeni sağlık tesisi yapılacak.

Kepez Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, üçü Aile Sağlığı Merkezi (ASM), biri ise 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu (ASHİ) olmak üzere sağlık yatırımlarının tamamı belediyeye ait arsalar üzerine inşa edilip, yapımı tamamlandıktan sonra Antalya İl Sağlık Müdürlüğüne devredilecek.

Sağlık tesislerinin protokolü, Antalya Valisi Hulusi Şahin, Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, Antalya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Behzat Özkan ile sağlık kuruluşlarının yapımını üstlenen hayırseverler Abdurrahman İltemir, Ahmet Ali Çakar ve Mehmet Mete Altunkapak’ın katıldığı törenle imzalandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, hayırseverlere teşekkür ederek, ilçeye kazandırılan her sağlık yatırımının, vatandaşların yaşam kalitesini artırdığını belirtti.



