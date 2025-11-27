İlginizi Çekebilir

Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ Tarsus'ta temaslarda bulundu
Kahramanmaraş'ta bir kişi tartıştığı amcasını silahla yaraladı
ATO ve Esnaf Odası'ndan Adana kebabı ustalık eğitimi
Adana'da tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgeleriyle 8 bin kişiye istihdam sağlanacak
Antalya'da polisten şafak operasyonu
UNICEF ve Rönesans Holding'ten gençlerin eğitimi için işbirliği
Mersin'de otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı
Antalya'da gençler atlı sporlar hakkında bilgilendirildi
Antalya'da "Eski Kıyafetlerle İleri Dönüşüm Atölyesi" düzenlendi
Dörtyol ilçesinde fırın ve pastaneler denetlendi

Kibar Topluluğu'ndan tedarikçi sürdürülebilirliğinde dijital eğitim programı

Kibar Topluluğu

Kibar Topluluğu'ndan tedarikçi sürdürülebilirliğinde dijital eğitim programı

İSTANBUL - Kibar Topluluğu, 2023'te başlattığı K-STAR (Kibar Sustainable Tomorrow for Accelerated Results-Kibar Hızlandırılmış Sonuçlar İçin Sürdürülebilir Yarın) Tedarikçi Sürdürülebilirlik Programı'nı yeni bir boyuta taşıyor.

Topluluktan yapılan açıklamaya göre, "Sürdürülebilir Gelecek İçin Bilgi, Dönüşüm İçin Birlik" mottosuyla geliştirilen K-STAR RISE, tedarikçilerin çevresel, sosyal ve yönetişim (ÇSY) alanlarındaki bilgi, farkındalık ve uyum düzeylerini artırmayı hedefleyen dijital bir eğitim platformu olarak hayata geçiyor. Platform, sürdürülebilirlik alanında daha güçlü, bütünsel bir ekosistem oluşturma yolunda önemli bir adım niteliği taşıyor.

Program kapsamında yer alan 4 ÇSY modülü, "Yeşil Gelecek: Sürdürülebilirliğe Giriş", "Doğanın Gücü: Çevresel Sürdürülebilirlik", "İnsana Değer: Sosyal Sürdürülebilirlik" ve "Etik Liderlik: Sürdürülebilir Yönetişim Yolculuğu" temellerini ele alıyor.

Uzman eğitim içeriklerinden oluşan platform, 4 ÇSY modülünde, 16 ana başlık ve 83 alt başlık altında kısa, etkili ve erişilebilir içerikler sunuyor.

Katılımcılar, profesyonel seslendirme ve animasyonlarla desteklenen videoların ardından dijital sertifika almaya hak kazanırken, ilk etapta 1071 tedarikçinin programa aktif katılım sağlaması hedefleniyor.

Programın "Yetkinlik Gücü" modülünde tedarikçilerin kişisel ve profesyonel gelişiminin desteklenmesi hedefleniyor. Böylece program, sürdürülebilirlikten müzakere becerilerine, bütünsel bakıştan etik liderliğe kadar farklı alanlarda bilgiye dayalı bir dönüşüm sunuyor.

K-STAR RISE, Kibar Topluluğu'nun yalnızca kendi operasyonlarında değil, tüm ekosisteminde sürdürülebilirliği kalıcı hale getirme vizyonunun bir yansıması olarak öne çıkıyor.

Platform, tedarikçilerin mevcut regülasyonlara uyumunu güçlendirirken uzun vadeli işbirliklerinde daha dirençli, bilinçli ve sürdürülebilir bir yapı oluşturmayı amaçlıyor.

- K-STAR RISE ile tedarikçilerde yeşil dönüşüm

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kibar Holding Satınalma Başkan Yardımcısı Gonca Yılmaz Batur, K-STAR RISE'ın, 2023'te başlattıkları K-STAR Tedarikçi Sürdürülebilirlik Programı'nın doğal bir devamı niteliğinde olduğunu belirtti.

Batur, K-STAR RISE ile tedarikçi ağlarında sürdürülebilirlik kültürünü daha da güçlendirmeyi hedeflediklerini vurgulayarak, "Amacımız, iş ortaklarımızın yeşil dönüşüm süreçlerinde yanlarında olmak, onlarla birlikte, bilgiyle güçlenen bir dayanışma modeli oluşturmak. Çünkü biz Kibar Topluluğu'nda, dönüşümün bilgiyle ve birlikte mümkün olduğuna inanıyoruz." ifadelerini kullandı.



Ekonomi 27.11.2025 17:40:39 0
Anahtar Kelimeler: kibar topluluğu'ndan tedarikçi sürdürülebilirliğinde dijital eğitim programı

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

Türkiye’de Çocuk İşçi Olmak: Sömürü, İhmal ve Korunması Gereken Haklar
Bahri Çolpan

Egzozu Patlak Motorlardan Bıktık Artık
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

Ayrışma Değil, Birleşme Vakti!
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Algı Yönetimi ve Olgu Gerçeği
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

Ölünün arkasından teneke çalmak!
Ecz. M.Akif Maskan

Ekranların Işığında Kaybolan Sağlık: Modern Yorgunluğun Sessiz Hikâyesi
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

İhtiyaç, Menfaat ve Siyaset

İlginizi Çekebilir

1

Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ Tarsus'ta temaslarda bulundu

2

Kahramanmaraş'ta bir kişi tartıştığı amcasını silahla yaraladı

3

ATO ve Esnaf Odası'ndan Adana kebabı ustalık eğitimi

4

Adana'da tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgeleriyle 8 bin kişiye istihdam sağlanacak

5

Antalya'da polisten şafak operasyonu

6

UNICEF ve Rönesans Holding'ten gençlerin eğitimi için işbirliği

7

Mersin'de otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı

8

Antalya'da gençler atlı sporlar hakkında bilgilendirildi

9

Antalya'da "Eski Kıyafetlerle İleri Dönüşüm Atölyesi" düzenlendi

10

Dörtyol ilçesinde fırın ve pastaneler denetlendi