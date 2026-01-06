Kıymetli Madenler Katılım Emeklilik Yatırım Fonu'ndan 2025'te yüzde 139'luk getiri

İSTANBUL - Katılım Emeklilik'in Kıymetli Madenler Katılım Emeklilik Yatırım Fonu (KJM), 2025'te yatırımcısına yüzde 139'luk getiri sağladı.



Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de bireysel emeklilik sistemi (BES), 2025'te güçlü bir büyüme performansı ortaya koydu.

Sistemdeki katılımcı sayısı 10 milyonu aşarken, otomatik katılım sistemi (OKS) ve 18 yaş altı BES dahil toplam adet 18 milyon seviyesine ulaştı. BES ve OKS kapsamındaki toplam fon büyüklüğü 2 trilyon lirayı aşarak yaklaşık 50 milyar dolarlık bir ekosisteme dönüştü.

Bu büyümede, toplam büyüklüğü yaklaşık 800 milyar liraya ulaşan katılım esaslı fonlar, 2025'te enflasyonun üzerinde sağladıkları reel getirilerle öne çıktı. Altın, değerli madenler ve kira sertifikaları gibi varlık sınıflarının performansı, BES'in uzun vadeli bir tasarruf ve gelir tamamlayıcı sistem olarak önemini bir kez daha gösterdi.

KJM, BEFAS'ta işlem gören 394 emeklilik yatırım fonu arasında yıllık yüzde 139 getiri sağlayan BES fonu oldu.

KJM'nin yanı sıra Altın Katılım Emeklilik Yatırım Fonu (KEF) da 2025'i yüzde 102,45 getiriyle tamamlayarak yatırımcısına yüzde yüzün üzerinde kazanç sağladı. Ayrıca 26 Eylül 2025'te yatırımcılarla buluşan, Türkiye'nin ilk gümüş emeklilik yatırım fonu olma özelliğini taşıyan KGC, halka arz edildiği tarihten yıl sonuna kadar yüzde 57,46 getiri elde etti.

Kısa sürede gösterdiği güçlü performansla diğer fonlar arasında pozitif ayrışan KGC, aynı zamanda enflasyonun üzerinde getiri sağlayarak yatırımcıların dikkatini çekti.

Yüzde 100 faizsiz yatırım prensibiyle oluşturulan 20 emeklilik fonu ile yatırımcılarının beklenti ve portföy çeşitliliğine önem veren Katılım Emeklilik, 2026'da da fon getirilerindeki başarısını sürdürmeyi hedefliyor.

Katılım Emeklilik, 2025'i 63 milyar lirayı aşan fon büyüklüğü, yüksek fon performansı ve istikrarlı büyümeyle tamamladı. 2025'e 32,79 milyar fon hacmiyle giren şirket, gösterdiği yüksek performansla fon hacmini yüzde 92,94 artırarak 2025 yıl sonunda 63,28 milyar lira fon büyüklüğüne ulaştı.

Başarı bir yılı geride bırakan şirket, 2025 yılı boyunca sergilediği performansla ulusal ve uluslararası platformlarda da dikkati çekti. Katılım Emeklilik, International Finance Awards 2025 kapsamında "Türkiye'nin En Hızlı Büyüyen Katılım Şirketi" ve "Türkiye'nin En Yenilikçi Sağlık Sigortası Şirketi" ödüllerine layık görüldü.

- Disiplinli portföy yönetimiyle güçlü fon performansı

Açıklamada görüşlerine yer verilen Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, disiplinli portföy yönetimi anlayışları, piyasa koşullarını yakından takip eden aktif yönetim stratejileri ve faizsiz finans ilkelerine bağlı kalarak oluşturdukları doğru varlık dağılımının sonucu olarak fonlarında güçlü getiriler elde ettiklerini belirtti.

Sincek, özellikle kıymetli madenler tarafında yatırımcılarına sürdürülebilir ve enflasyonun üzerinde getiri sağlamayı amaçladıklarının altını çizerek, 2026'da da yatırımcıların birikimlerini güvenle büyütebilecekleri yenilikçi ve güçlü fon seçenekleri sunmaya devam edeceklerini anlattı.

Elde edilen sonuçların şirketin uzun vadeli ve disiplinli yatırım yaklaşımının bir yansıması olduğuna işaret eden Sincek, "Yüksek fon performanslarımızla katılımcılarımıza reel getiri sunmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Önümüzdeki dönemde de risk getiri dengesini gözeten, yenilikçi ve güçlü fon alternatifleriyle büyümemizi istikrarlı şekilde sürdürmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Sincek, elde edilen başarıların tesadüf olmadığını vurgulayarak, "2025'teki dinamizmimizi 2026'ya da taşıyacağız. Dijitalleşme ve müşteri odaklı yenilikçi ürünlerimizle katılım sigortacılığındaki pazar payımızı artırmayı hedefliyoruz. 2026'da sadece finansal büyümede değil, hizmet kalitesinde de çıtayı yukarı taşıyacağız." değerlendirmesinde bulundu.

